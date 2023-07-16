NBA》因季前隊內衝突才交易普爾？ 勇士老闆受訪做出回應

拉蔻伯.（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年勇士將普爾（Jordan Poole）交易到巫師後，外界都爭相詢問做出這筆交易的動機，繼主帥柯爾（Steve Kerr）出面解釋後，勇士老闆拉寇伯（Joe Lacob）也在受訪時談到做出交易的原因。

拉蔻伯在接受《Mercury News》記者Madeline Kenney訪問時強調了這筆交易是他們必須做出的決定。同時拉蔻伯也承認季前D.格林（Draymond Green）與普爾之間的衝突對球隊造成了負面影響，而他的回應無疑讓外界更加篤定季前衝突是球隊選擇交易普爾的重要因素。

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但拉蔻伯在受訪時也樂觀的認為擁有保羅將有助於勇士重返爭冠之列:「我們必須做出一些改變，雖然保羅只擁有一年的短約，但他是一位出色的名人堂球員，我認為他無論擔任先發或替補都能對球隊有幫助。」同時拉蔻伯也坦言目前教練團尚未決定新賽季要讓保羅以先發還是替補的身分上場。

在勇士2022年奪冠後，很多人都認為普爾將接下柯瑞在勇士的火炬，成為球隊下一個當家球星，但在衝突事件發生後一切都改變了，正如拉蔻伯的暗示所提到，他們需要在普爾與D.格林之間做出選擇，最後在考慮勇士仍渴望在柯瑞生涯最後幾年再次爭奪冠軍的情況下，留下D.格林是他們認為最適合的選擇。

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