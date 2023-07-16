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中職》戴培峰先發蹲捕終於贏球 從《嚦咕嚦咕新年財》獲得啟發

2023/07/16 17:38

戴培峰。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕富邦悍將昨以5：2力挫統一獅拿到下半季首勝，不僅中止6連敗、對統一7連敗，更是富邦今年在戴培峰先發蹲捕時首次贏球，戴培峰透露，捕手教練劉家豪推薦《嚦咕嚦咕新年財》這部電影，讓也在面對逆境的他獲得啟發。

戴培峰開季前因為手傷開刀，直到6月7日才升上一軍，自6月9日歸位先發捕手至7月14日出賽12場，球隊戰績1和11敗竟沒贏過，期間球隊唯一1勝卻是姚冠瑋先發蹲捕，昨天是富邦今年首次在他先發蹲捕時贏球，即便今天輪休，他心情超好地說：「當然開心啊！因為終於贏了。」

戴培峰表示，大概在上半季尾聲開始注意到，球隊在他先發蹲捕時都不會贏，它難免會自責，經常思考、檢討哪裡沒有做好，感謝教練與家人給予很多正面想法，教練劉家豪也建議他看《嚦咕嚦咕新年財》，讓他從電影中慢慢體會如何努力面對逆境。

劉家豪指出，《嚦咕嚦咕新年財》雖是喜劇片，題材是麻將看似與棒球無關，其中卻有很多人生道理，譬如「越爛的牌越要用心打」放在棒球同樣適用，「當人碰到逆境或不順遂，很多東西聽不進去，讓他自己去看劉德華如何面對，可能比你講再多道理還有用，就算沒有收穫，跟著劇情笑一笑也好。」

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