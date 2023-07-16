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日職》被主審「搞」！關鍵保送不見了 軟銀監督大怒：根本壞球

2023/07/16 20:04

近藤健介。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近期狀況低迷的軟銀鷹，今天在主場福岡巨蛋面對歐力士，第8局軟銀有著2出局攻占滿壘的大好得分機會，但主審在一顆關鍵球判定好球，讓軟銀球星近藤健介原本的關鍵保送「消失」，最後還吞三振。兩隊戰到延長賽10局，軟銀以1比2輸球，吞下本季最長的8連敗。

此戰8局下，軟銀2出局攻占滿壘，輪到近藤健介打擊，歐力士投手宮城大彌在1好3壞時，投一顆外角偏低的146公里速球，近藤健介以為選到保送可擠回分數，準備脫掉打擊護具時，主審卻判定好球，讓近藤健介不敢置信。近藤健介最後被三振出局，宮城大彌化解滿壘危機。

兩隊戰至延長賽第10局，歐力士靠著洋砲塞德諾（Leandro Cedeno）的超前陽春砲，最後以2比1贏球。

對於近藤健介第8局的關鍵打席，軟銀監督藤本博史賽後直言，「那球根本是壞球，如果是好球，我會道歉，請仔細看清楚。」

宮城大彌、軟銀先發投手東浜巨各交出8局失1分好投，阿部翔太後援1局無失分，收本季首勝。歐力士終結者平野佳壽後援1局無失分，收下今年15次救援成功；軟銀投手松本裕樹後援1局失1分，吞本季第2敗。

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