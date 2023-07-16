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田徑亞錦賽》天天都出賽！「台灣最速男」楊俊瀚200公尺奪銀牌

2023/07/16 19:21

「台灣最速男」楊俊瀚今天在2023年亞洲田徑錦標賽男子200公尺決賽，以20秒48摘下銀牌。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今天在2023年亞洲田徑錦標賽男子200公尺決賽，以20秒48摘下銀牌，也是生涯在亞錦賽的第三面個人獎牌，而台灣隊本屆賽事全數落幕，在男子跳遠林昱堂摘金、楊俊瀚200公尺奪銀。

本屆參加400公尺接力、100公尺賽事的楊俊瀚，昨天在200公尺預賽以20秒87分組第2，晉級準決賽；準決賽和日本20歲快腿鵜澤飛羽同場較勁，鵜澤飛羽以20秒56率先壓線，楊俊瀚則以20秒71分組第2晉級，在決賽8位選手中則居第3名，仍有機會站上頒獎台。

楊俊瀚。（田協提供）

楊俊瀚在亞錦賽最佳成績是2017年以20秒66摘200公尺金牌，更是台灣在亞錦賽短跑項目的首面金牌。

決賽上除了鵜澤飛羽、楊俊瀚，卡達名將奧古諾德（Femi Ogunode）準決賽跑出20秒66居第2，他在2015年武漢亞錦賽則是以20秒28創大會紀錄摘金，實力依舊不容小覷，另外中國謝震業在準決賽跟楊俊瀚都是20秒71。

楊俊瀚。（田協提供）

楊俊瀚最終以20秒48摘銀，繼2017年100公尺銅牌、200公尺金牌，也算是完成亞錦賽獎牌大滿貫，而鵜澤飛羽以20秒23破大會紀錄摘金，銅牌是日本另一好手上山紘輝20秒53。

「台灣最速男」楊俊瀚今天在2023年亞洲田徑錦標賽男子200公尺決賽，以20秒48摘下銀牌。（田協提供）

楊俊瀚以20秒48摘銀，鵜澤飛羽以20秒23破大會紀錄摘金，銅牌是日本另一好手上山紘輝20秒53。（田協提供）

楊俊瀚。（田協提供）

楊俊瀚。（田協提供）

楊俊瀚。（田協提供）

楊俊瀚以20秒48摘銀，鵜澤飛羽以20秒23破大會紀錄摘金，銅牌是日本另一好手上山紘輝20秒53。（記者林岳甫攝）

楊俊瀚今天在2023年亞洲田徑錦標賽男子200公尺決賽，以20秒48摘下銀牌。（記者林岳甫攝）

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