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日職》宋家豪後援挨轟 淺村榮斗雙響砲+5安猛打助樂天險勝

2023/07/16 21:22

東北樂天金鷲宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲台灣投手宋家豪今天後援0.2局，挨了一發兩分砲。樂天靠著淺村榮斗單場5安猛打、包含單場雙響砲，進帳4分打點，樂天終場以7比6險勝羅德。

前8局打完兩隊戰成3比3平手，9局上淺村榮斗敲兩分砲，阿部壽樹也擊出一發兩分彈，讓樂天單局進帳4分，超前比數。

9局下，樂天換宋家豪後援登板，宋家豪先是三振角中勝也後，對友杉篤輝投保送，接著投一顆144公里的內角速球，被羅德打者安田尚憲擊出右外野兩分砲。宋家豪接著用6球三振佐藤都志也，這時宋家豪被換下場，由終結者松井裕樹後援。

不過，松井裕樹一上場連續被羅德代打石川慎吾、以及岡大海敲安，讓對手攻占一、二壘，輪到羅德洋砲波蘭柯（Gregory Polanco）打擊時，松井裕樹發生暴投，加上樂天捕手太田光發生暴傳，讓羅德跑回1分，並持續攻占二壘。松井裕樹最後三振波蘭柯，驚險守住勝利。

總計宋家豪後援0.2局被敲1轟，失掉2分，投出2次三振、1次保送，賽後防禦率升至3.42。松井裕樹後援0.1局失1分非責失，收下今年第22次救援成功；羅德終結者益田直也後援1局失4分，吞本季第2敗。

兩隊全場出現7發全壘打，淺村榮斗單場5安4打點，包含2支兩分砲。阿部壽樹也有一發全壘打；波蘭柯單場三響砲都是陽春彈、全場5支4進帳3分打點。安田尚憲也貢獻一轟。

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