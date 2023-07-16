晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》終結全壘打荒「牛棚隊友反更嗨」 哈波超淡定：不刻意拚開轟

2023/07/16 21:58

哈波睽違166打席再度開轟。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕本季力拚國聯衛冕的費城人，今天不僅在雙重賽中連下教士兩城，陣中強打哈波（Bryce Harper）也睽違166打席再度開轟，終結個人生涯的最長全壘打荒，而接到球的費城人牛棚區也興奮地又叫又跳，不過哈波本人僅淡定表示，「不會刻意拚開轟，會繼續做我該做的事」。

哈波去年世界大賽結束後，隨即接受TJ手術，原先被認為需要等到本季明星賽週左右才能上場，沒想到他僅用史上最快的160天就回到大聯盟，而儘管復出後，哈波仍可繳出平均水準以上的進攻產值，但引以為傲的長打功力盡失，賽前57場比賽只有3轟演出。

不過今天雙重賽第二場，哈波面對教士先發投手維瑟斯（Ryan Weathers）一吐怨氣，一棒將小白球打向中外野的自家牛棚區，這也是他繼5月26日，歷經166打席後再度開轟，哈波久違繞壘時，除了有著滿場球迷歡呼聲外，牛棚的隊友們也全體嗨到又叫又跳。

而哈波賽後受訪時先是提到徒手接全壘打球的終結者金布瑞（Craig Kimbrel），開玩笑叮嚀，「這太愚蠢了，我和他談過，太可怕了，不能這樣做。我意思是接到球不錯，但別這樣。」

此外，哈波更進一步強調，「每個人都在談論沒有全壘打這件事，但事實就是如此，對我來說要繼續揮棒、用力擊球，我不會刻意追求全壘打，我並沒有刻意要開轟過，如果你試著要強求全壘打，那結果不會是好的，今晚有很好的揮擊，球才可以飛出牆，接下來就是繼續揮擊並做我該做的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。