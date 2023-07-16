MLB》終結全壘打荒「牛棚隊友反更嗨」 哈波超淡定：不刻意拚開轟

哈波睽違166打席再度開轟。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕本季力拚國聯衛冕的費城人，今天不僅在雙重賽中連下教士兩城，陣中強打哈波（Bryce Harper）也睽違166打席再度開轟，終結個人生涯的最長全壘打荒，而接到球的費城人牛棚區也興奮地又叫又跳，不過哈波本人僅淡定表示，「不會刻意拚開轟，會繼續做我該做的事」。

哈波去年世界大賽結束後，隨即接受TJ手術，原先被認為需要等到本季明星賽週左右才能上場，沒想到他僅用史上最快的160天就回到大聯盟，而儘管復出後，哈波仍可繳出平均水準以上的進攻產值，但引以為傲的長打功力盡失，賽前57場比賽只有3轟演出。

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不過今天雙重賽第二場，哈波面對教士先發投手維瑟斯（Ryan Weathers）一吐怨氣，一棒將小白球打向中外野的自家牛棚區，這也是他繼5月26日，歷經166打席後再度開轟，哈波久違繞壘時，除了有著滿場球迷歡呼聲外，牛棚的隊友們也全體嗨到又叫又跳。

而哈波賽後受訪時先是提到徒手接全壘打球的終結者金布瑞（Craig Kimbrel），開玩笑叮嚀，「這太愚蠢了，我和他談過，太可怕了，不能這樣做。我意思是接到球不錯，但別這樣。」

此外，哈波更進一步強調，「每個人都在談論沒有全壘打這件事，但事實就是如此，對我來說要繼續揮棒、用力擊球，我不會刻意追求全壘打，我並沒有刻意要開轟過，如果你試著要強求全壘打，那結果不會是好的，今晚有很好的揮擊，球才可以飛出牆，接下來就是繼續揮擊並做我該做的」。

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