帕運》爭明年巴黎積分 程銘志、陳柏諺新北國際帕拉桌球賽奏捷

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 「2023新北市國際帕拉桌球公開賽」在新北市板樹體育館開打，包括地主台灣在內共16個國家、160餘位選手參賽，本賽事屬於明年巴黎帕運積分賽，眾多好手齊聚台灣，我國程銘志、陳柏諺各以分組第一晉級淘汰賽。

本次賽事吸引許多國際頂尖高手角逐，包括東京帕運金牌南韓周英大、澳洲楊倩、馬麟、雷麗娜，以及銀牌的丹麥羅森邁爾（Peter Rosenmeier）等；地主陣容不遑多讓，由東京帕運銅牌田曉雯與里約帕運銀牌程銘志捍衛主場。

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賽事從各級單打開始，每位選手先進行分組循環賽，再爭取晉級門票。程銘志接連直落三擊敗荷蘭與日本對手，分組第一晉級明天淘汰賽，他說：「狀況跟預期的差不多，順利達到目標。」並強調，晉級後不能鬆懈，包括印尼、南韓國與法國選手實力都不容小覷。

程銘志是輪椅桌球選手，雖逾不惑之年，但鬥志滿滿，面臨對手猛烈攻勢，都能穩紮穩打找到取勝機會，「就一場一場慢慢打，我會全力以赴，為台灣爭取最高榮譽。」

已拿下明年巴黎帕運門票的陳柏諺，也擊敗日本、香港與澳門對手，同樣分組之首安抵淘汰賽，他強調，雖都是過去沒交手過的陌生對手，但發揮得還不錯，「狀況比我預期的好。」

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