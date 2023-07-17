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NBA》「怪物狀元」嘆有錢難控制飲食 巴克利直言：我們不是保母！

2023/07/17 06:47

威廉森（中）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）進入NBA賽場後，飽受傷勢所苦，又無法控制自己的體重，讓球團傷透腦筋。名人堂球星巴克利（Charles Barkley）近日在節目中指出，威廉森需要保持好體態，「我們不是保母」。

現年23歲的威廉森是2019年的選秀狀元，但他進入NBA共四個賽季，合計只出賽114場。威廉森在上季平均交出26分、7籃板、4.6次助攻的優異表現，整季卻只出賽29場，就因右腿筋傷勢，缺陣球隊剩餘的45場賽事。

威廉森日前參加前巫師球星阿瑞納斯（Gilbert Arenas）的播客節目「Gils Arena」，阿瑞納斯問他，「在你這個年紀控制飲食很難嗎？」威廉森則是回答，「這很難，真的很難，例如，當你20歲、22歲，拿到很多錢，感覺就像全世界上所有的錢，這真的很難。」

「但我現在處於某個階段，因為某些事情，我正在把一些擁有智慧的人聚集在自己身邊，讓他們告訴我一些事情，然後就從那裡開始。」威廉森說道。

對於威廉森的體重控制問題，巴克利近日在節目中指出，「你需要保持好體態，這很簡單明瞭，這是職業籃球，我們不是保母。考慮這些球員今天賺到的錢，我不覺得告訴他們保持好體態會是要求過多。」

巴克利認為，威廉森看起來是個好孩子，但他身邊的人不夠好，「你的家人和朋友應該要說，『你會毀了你自己的未來』。」

威廉森（中）。（資料照，美聯社）

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