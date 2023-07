NBA》「怪物狀元」嘆有錢難控制飲食 巴克利直言：我們不是保母！

威廉森(中)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)進入NBA賽場後,飽受傷勢所苦,又無法控制自己的體重,讓球團傷透腦筋。名人堂球星巴克利(Charles Barkley)近日在節目中指出,威廉森需要保持好體態,「我們不是保母」。

現年23歲的威廉森是2019年的選秀狀元,但他進入NBA共四個賽季,合計只出賽114場。威廉森在上季平均交出26分、7籃板、4.6次助攻的優異表現,整季卻只出賽29場,就因右腿筋傷勢,缺陣球隊剩餘的45場賽事。

請繼續往下閱讀...

威廉森日前參加前巫師球星阿瑞納斯(Gilbert Arenas)的播客節目「Gils Arena」,阿瑞納斯問他,「在你這個年紀控制飲食很難嗎?」威廉森則是回答,「這很難,真的很難,例如,當你20歲、22歲,拿到很多錢,感覺就像全世界上所有的錢,這真的很難。」

「但我現在處於某個階段,因為某些事情,我正在把一些擁有智慧的人聚集在自己身邊,讓他們告訴我一些事情,然後就從那裡開始。」威廉森說道。

對於威廉森的體重控制問題,巴克利近日在節目中指出,「你需要保持好體態,這很簡單明瞭,這是職業籃球,我們不是保母。考慮這些球員今天賺到的錢,我不覺得告訴他們保持好體態會是要求過多。」

巴克利認為,威廉森看起來是個好孩子,但他身邊的人不夠好,「你的家人和朋友應該要說,『你會毀了你自己的未來』。」

“He needs to get in shape, plain and simple. This is professional basketball, we’re not babysitters. To make the kind of money these guys are making today, I don’t think it’s a lot to tell guys to get in shape.”



Charles Barkley on Zion Williamson pic.twitter.com/UbcbFTAVG1