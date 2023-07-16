MLB》失敗球季「大都會雙王牌賣不賣」？ 美媒曝交易案恐窒礙難行

大都會恐難以兜售韋蘭德（左）、薛哲（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休賽季砸重金補強的大都會，沒想到戰績不進反退，目前以42勝50敗不滿5成的勝率，位列國聯東部第4，也讓球隊季中交易大限該不該賣韋蘭德（Justin Verlander）及薛哲（Max Scherzer）的話題甚囂塵上，但《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）卻指出，「球隊在交易雙王牌時，將會遇到不小困難」。

羅森索先是分析，「儘管所有跡象都表明大都會將成賣家，但球團目前所處的位置不太理想」，因為韋蘭德季初才剛簽下2年8660萬美元，附帶2024年若投滿140局以上，將自動執行第3年3500萬的合約。

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此外，薛哲本季薪資同樣也高達4330萬美元，加上握有明年的選擇權，羅森索也表示，光是這些天價合約，就足以讓許多季後賽勁旅望之卻步，若是最終真的要送走兩人，屆時球隊恐得吃下大部分薪資。

而羅森索還解釋，雙王牌交易難度極高的原因，不僅是金錢方面，兩人還皆擁有完整不得交易條款，加上韋蘭德已高達40歲，薛哲也將於27日滿39歲，今年的表現也都不如以往，更是讓其他隊興趣缺缺，因此「可以想像他們之中有一個可能會離開，甚至可能兩個都被交易，但我們不一定會看到這種情況發生」。

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