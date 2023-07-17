溫網》艾卡拉茲5盤逆轉喬帥！首度奪冠再現三巨頭接班實力

西班牙年輕球王艾卡拉茲今天在溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰逆轉塞爾維亞巨星喬科維奇，首度草地大滿貫奪冠，也展現接班「三巨頭」實力。（法新社）



〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪！2023溫布頓網球錦標賽男單決戰，年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經4小時43分鐘的5盤大戰，終以1 ：6 、7 ：6（ 8：6）、6：1、3：6、6：4扳倒36歲的衛冕者喬科維奇（Novak Djokovic），不但首度草地大滿貫奪冠，也展現接班「三巨頭」實力。

少年出英雄的艾卡拉茲，兼具靈巧網前手感和底線爆發力的侵略性打法，今年持續蛻變成長，讓原本擅長紅土與硬地的西班牙頭號種子，不但很快在草地調整適應，一舉突破首闖溫網決賽，最後更通過「終極考驗」，力退已經7度奪冠、跨季狂飆34連勝的喬科維奇，成為自1968年公開年代以來，當時17 歲貝克（Boris Becker）、20歲柏格（Bjorn Borg）之後，史上第3年輕的男單冠軍。

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艾卡拉茲繼去年美國公開賽再捧大滿貫冠軍，再次證明世代交替的時刻已經到來，他也成為公開年代史上第５位 21 歲前贏得２座四大賽金盃的男子新星。

艾卡拉茲對戰年長16歲的喬科維奇，形成2勝1負領先，儘管去年馬德里紅土4強驚險獲勝後，上月法國公開賽被前輩逼到嚴重抽筋慘敗，如今來到勁敵更拿手的綠茵領域，韌性十足的艾卡拉茲甜蜜復仇，不但克服草草丟掉首盤的亂流，次盤搶７扳回一城，歷經３、４盤纏鬥拉鋸，決勝盤第3局他關鍵破發，並擋住老經驗喬帥的反撲，天助自助力保全球No.1頭銜。

至於第２種子喬科維奇先盛後衰連莊夢碎，失望之情溢於言表，這位塞爾維亞老將無緣締造賽史五連霸、八冠王，想笑捧再創歷史紀錄的大滿貫男單24冠，也得再等等。

西班牙艾卡拉茲（左）今天在溫布頓網球錦標賽男單冠軍戰擊退喬科維奇（右），讓喬科維奇爭取賽史五連霸夢碎。（歐新社）

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