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溫網》超狂！謝淑薇女雙4度奪冠 完成「海峽大滿貫」

2023/07/17 04:37

2023溫布頓網球錦標賽女雙決戰，台將謝淑薇與捷克老搭檔史崔可娃展現豐富經驗與絕佳默契，「台捷聯軍」第二度風光奪冠，小薇也完成難度極高的「海峽大滿貫」。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽女雙決戰，台將謝淑薇與捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）展現豐富經驗與絕佳默契，7：5、6 ：4力退第3種子比利時梅騰絲（Elise Mertens） ／澳洲亨特（Storm Hunter），「台捷聯軍」第二度風光奪冠，小薇也完成難度極高的「海峽大滿貫」。

歷史悠久的溫網，堪稱謝淑薇成名地，女雙已經封后多達四回，其中2019年搭檔正是史崔可娃，這位捷克老將2021年10月當媽媽後，今年重出江湖展開巡迴告別賽，小薇特地陪伴戰友，前世界女雙第1的「台捷聯軍」寶刀未老，在全英草地俱樂部一路過關斬將，最終歷經1小時50分鐘激戰「再見破發」，直落２扳倒實力堅強的梅騰絲／亨特，共享60萬英鎊（約2482萬台幣）冠軍獎金；巧的是，梅騰絲2021年溫網也與小薇合捧女雙金盃，至於2013年小薇攻頂戰友則為中國彭帥。

休兵逾一年半的謝淑薇 ，4月底神奇復出，與中國新星王欣瑜聯手法網女雙掄元，如今她又跨越英吉利海峽，一個多月內接連拿下羅蘭加洛斯紅土、全英草地俱樂部這兩項大滿貫金盃，由於場地性質迥然不同，球速從慢到快的差異極大，加上賽季調整時間相當短，小薇卻能與不同搭檔合作，並且成為少數通過「海峽大滿貫」嚴苛考驗的贏家，「百搭實力」展露無遺。

謝淑薇締造溫網跨季18連勝，迄今4度綠茵攻頂，加上兩次法網掄元，總計生涯大滿貫女雙已達6冠，接下來美國公開賽的行情，勢必也水漲船高。

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