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溫網連霸夢碎 喬科維奇：艾卡拉茲封王當之無愧

2023/07/17 04:54

〔中央社〕西班牙新生代球王艾卡拉茲今天在溫布頓網球錦標賽男單摘冠後，同胞前輩好手納達爾要他「享受此刻」。纏鬥5盤落敗的塞爾維亞巨星喬科維奇對艾卡拉茲說，「你絕對當之無愧」。

艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天以1比6 、7比6（8比6）、6比1、3比6、6比4力克喬科維奇（Novak Djokovic），在溫網男單封王時，西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）就在中央球場的王室包廂裡觀賽。

艾卡拉茲賽後受訪時坦言自己深受菲利佩六世親臨球場鼓舞說：「在國王菲利佩六世面前打球很特別，您親臨現場支持，真的讓我引以為榮...我在您的面前打球兩次，兩次都贏。我希望您更常來。這真的很特別，我得感謝您親臨支持。」

法新社報導，溫網男單上一次不由喬科維奇、瑞士名將費德瑞（Roger Federer）或英國名將莫瑞（Andy Murray）封王，這得追溯到2010年，當時是由艾卡拉茲同胞前輩的西班牙猛將納達爾（Rafa Nadal）奪冠。

艾卡拉茲溫網封王後，納達爾在推特上發文，為艾卡拉茲替西班牙網壇帶來「無比的喜悅」而向他致敬，並且要他「享受此刻」。

艾卡拉茲的網球技巧在紅土球場上養成，只打過4場草地錦標賽的他很快地擁有女王杯網賽（Queen's Club Championships）和溫網兩個草地比賽的冠軍頭銜。

他說：「美夢成真，我真的學得很快，我真的感到自豪。」

今天鏖戰5盤落敗的喬科維奇告訴小他16歲的艾卡拉茲說：「重要關頭你常能發揮得淋漓盡致，你絕對當之無愧。不可思議！」

儘管10年來第一次在中央球場輸球，喬科維奇表示自己仍渴望著能夠繼續贏得大滿貫。

「在生涯中有幸贏得許多不可思議的比賽，我真心感謝。輸給一位更厲害的選手，我得更堅定地繼續前進。」1120717

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