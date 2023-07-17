謝淑薇溫網女雙攜手老搭檔封后 第6座大滿貫金盃到手

〔中央社〕歷經1小時51分鐘的鏖戰，台灣一姊謝淑薇今天與捷克老搭檔史翠可娃聯袂抱走兩人合作的第二座溫布頓網球錦標賽女雙冠軍，也收下個人第6座大滿貫女雙金盃。

這對台灣、捷克聯軍將共享60萬英鎊（約新台幣2400萬）冠軍獎金。

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謝淑薇2019年就曾與史翠可娃（Barbora Strycova）聯手在溫網女雙摘冠，之後兩人分別登上女雙世界球后寶座。總計謝淑薇4度（2013、2019、2021、2023年）在溫網女雙爭冠，全部順利獲勝，更締造驚人的溫網跨季18連勝。

今年除了溫網，謝淑薇也在6月與中國選手王欣瑜合作拿下法國公開賽女雙冠軍，也是生涯繼2014年之後第二度在法網女雙掄元。法網、溫網連續奪冠後，謝淑薇完成難得一見的「海峽大滿貫」（Channel Slam）壯舉，也就是在單季連續贏得法網和溫網冠軍。「海峽」指的是分隔法國和英國的英吉利海峽（English Channel）。

謝淑薇與史翠可娃的台、捷組合今天第一盤贏得驚險，先以0比2處於劣勢，接著靠破發與保發追成2平；當比數來到5比4領先時，台、捷組合錯過3個盤末點，6比5領先時再被化解2個盤末點，不過最後第3種子比利時梅丹斯（Elise Mertens）與澳洲韓特（Storm Hunter）的組合回擊掛網失誤，台、捷聯軍在第6個盤末點總算勝出，以7比5拿下首盤。

次盤台、捷組合在第4局率先破發，並一度來到4比2超前的優勢局面，不過對手第7局也回敬破發，並以4比4扳平。台、捷組合先取得5比4領先後，謝淑薇在冠軍點打出一記致勝球，以6比4再下一城，收下金盃。

史翠可娃2019年與謝淑薇在溫網登頂後，2020年決定先退出比賽，並組建家庭，直到今年才復出再打一年，並將在美國網球公開賽後高掛球拍。而謝淑薇也曾在2021球季結束後休戰兩年，以休養生息並治療傷勢。

今年春季，謝淑薇和史翠可娃在馬德里的比賽再度搭檔，重返WTA巡迴賽事，為本屆溫網重返巔峰奠定基礎。1120717

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