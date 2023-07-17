溫網》最年長大滿貫女雙奪冠搭檔 謝淑薇重返台灣一姊

謝淑薇／捷克史崔可娃成為最年長大滿貫女雙封后搭檔。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽落幕，謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）直落2力退第3種子比利時梅騰絲（Elise Mertens） ／澳洲亨特（Storm Hunter） ，成為最年長大滿貫女雙封后搭檔；小薇也重返台灣一姊，女雙排名躍居至第11席。

據《WTA》官網報導，謝淑薇和史崔可娃同為37歲，加總74歲原本就是晉級大滿貫雙打決賽的年齡最大組合，如今「台捷聯軍」第2度溫網封后，理所當然超越 35 歲胡珀 （Liezel Huber）和 38 歲蕾蒙 （Lisa Raymond）2011年贏得美國公開賽女雙冠軍時的總和 73 歲。對於新手媽媽史崔可娃來說，也是生涯溫布頓最後一舞，「這是個偉大的童話，因為是我最後一次參與溫網，所以我不能要求更好的結局，我太、太、太、太高興了！」

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去年史崔可娃傳給謝淑薇訊息：「讓我們嘗試參與 2023 年溫布頓，就為了回來感受一下氣氛。」當時小薇回覆：「好啊，我們就這麼做吧，讓我們玩得開心。」如今非種子的兩人都拿著獎盃，復出短短3個月的謝淑薇，更已接連橫掃法網紅土、溫網草地完成「海峽大滿貫」 ，締造本季大滿貫女雙12連勝，以及溫網跨季18連勝等紀錄 。

「我對回歸賽場不會期望太多，這幫助很大。」謝淑薇還透露，喜歡在球場上自由自在，只會做出適合自己的安排，避免無謂的壓力困擾，正是她這些年來能夠心無旁鶩，專注贏得法網雙冠、溫網4冠，總計6座大滿貫女雙金盃的重要關鍵 。

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