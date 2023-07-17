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溫網》未來是我的！艾卡拉茲封王一次終結喬科維奇3大紀錄

2023/07/17 07:53

艾卡拉茲（左）擊敗喬科維奇奪冠。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今在溫布頓男單決賽歷經4小時42分鐘的5盤大戰，以1 ：6 、7（ 8） ：6、6：1、3：6、6：4扳倒坐擁23座大滿貫金盃的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），展現接班氣勢、也中斷喬帥不少紀錄。

喬科維奇今年已經連奪澳網、法網，僅差一步就能締造溫網五連霸，並同時與費德爾（Roger Federe）以8冠並列溫網史上最多冠，同時重返球王寶座。

艾卡拉茲展現驚人韌性，即使第一盤就被前輩下馬威、只拿1局，仍能在比賽間迅速調整狀態，在第二盤鏖戰至決勝局勝出，扳平戰局的同時也中斷了對手近期在大滿貫連續贏下15個搶7決勝局的紀錄，最後憑藉過人的體力與爆發力，讓喬帥在這場史詩大戰成為留下遺憾的一方。

艾卡拉茲這一勝除了對他自己意義重大、也象徵網壇逐漸邁入新的世代，他一舉中斷喬帥3項連勝紀錄，包括在溫網中央球場的45連勝、這亦是這座球場1922年啟用以來的最長紀錄，另外還中斷了喬帥在溫網的34連勝、以及近期在大滿貫的27連勝。

艾卡拉茲（左）擊敗喬科維奇奪冠。（美聯社）

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