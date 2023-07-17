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網球》艾卡拉茲是「Big3」綜合體？喬科維奇認同：他很全面

2023/07/17 08:49

喬科維奇（左）與納達爾、費德爾被譽為網壇三巨頭。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）橫空出世後，外界曾對他有過集「Big3」之大成的說法，現在至少有一位當事人認同此說法，就是今天在溫網決賽敗下陣來的喬科維奇（Novak Djokovic）。

喬帥生涯對決費德爾（Roger Federer）與納達爾（ Rafael Nadal）加起來達109次，三人65座大滿貫冠軍，若有人能被喬帥稱為「Big3」綜合體，絕對是至高無上的稱讚。

喬科維奇今在賽後記者會表示同意外界對於艾卡拉茲的形容，「我想過去12個月來，大家都在說他的球技有點結合Roger、Rafa跟我，我同意這個說法，我想基本上他擁有我們三人最頂尖的部分。」

喬帥指出，艾卡拉茲在20歲這個年紀就能展現驚人抗壓性與成熟度著實不易，「他擁有西班牙鬥牛需要具備的拚鬥精神、競爭意識，就像我們過去幾年在Rafa身上看到的，他也有很多滑步的反拍，這一點跟我的反拍有點像，利用雙手反拍做出防守、能夠快速適應比賽，這是我多年來的優勢，他也具備這些特質。」

喬科維奇在記者會上不吝給予這位後起之秀盛讚，「我從來沒有對決過像他這樣的選手，從來沒有。Roger跟Rafa都有他們各自的優劣勢，Carlos是非常全面的選手，我認為快速適應比賽的能力，是能夠打得長遠、且在不同場地都能成功的關鍵。」

雖然在史詩大戰中敗下陣來，36歲的喬科維奇依舊鬥志高昂，並表示迫不及待要在美網再次相遇，「他還會有很長的生涯，我不確定我還會打多久，我們僅對決過3次，都是非常接近的比賽，最近兩場都在大滿貫的最後階段，我希望我們能在美網對決，對這項運動是好事，世界第1與第2來一場5小時5盤的大戰，對網球來說是再好不過的事了。」

艾卡拉茲展現接班三巨頭的實力。（歐新社）

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