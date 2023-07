MLB》97.9英哩火球助殺 紅人大物改寫大聯盟最速紀錄

克魯茲傳出97.9英里的助殺,寫下大聯盟最速紀錄。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅人今年季中拉上了五拍子大物克魯茲(Elly De La Cruz),克魯茲也用好表現回應球隊,稍早在對釀酒人的比賽中,克魯茲從三壘傳向一壘時,傳出了97.9英里火球,寫下了大聯盟史上最快的助殺球速。

事情發生在3局上,釀酒人打者維默(Joey Wiemer)擊出了三壘方向的滾地球,鎮守三壘的克魯茲接到球後,立刻將球傳向一壘讓打者出局,流暢接傳展現出內野守備功力;而根據大聯盟Statcast系統紀錄,克魯茲這顆助殺傳球球速高達97.9英里,是有紀錄以來最快的一球。

請繼續往下閱讀...

大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)指出,克魯茲的97.9英里助殺,是2015年開始紀錄以來最快的一球,之前紀錄為2022年海盜游擊手克魯茲(Oneil Cruz)所保持的97.8英里,小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)在2020年傳出的97.3英里目前則排在第三,而這三人也是榜上為三破97英里的人。

除了最快助殺球速外,克魯茲本季還寫下了幾項紀錄,如1972年以來最年輕達成完全打擊的球員、1919年以來首位在單局從一壘盜回本壘的紅人球員等。

Elly De La Cruz just recorded the fastest-tracked infield assist in the Statcast era (2015).



Is there anything that he can't do?



h/t @SlangsonSports pic.twitter.com/5EiRHNocU5