MLB》97.9英哩火球助殺 紅人大物改寫大聯盟最速紀錄

克魯茲傳出97.9英里的助殺，寫下大聯盟最速紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人今年季中拉上了五拍子大物克魯茲（Elly De La Cruz），克魯茲也用好表現回應球隊，稍早在對釀酒人的比賽中，克魯茲從三壘傳向一壘時，傳出了97.9英里火球，寫下了大聯盟史上最快的助殺球速。

事情發生在3局上，釀酒人打者維默（Joey Wiemer）擊出了三壘方向的滾地球，鎮守三壘的克魯茲接到球後，立刻將球傳向一壘讓打者出局，流暢接傳展現出內野守備功力；而根據大聯盟Statcast系統紀錄，克魯茲這顆助殺傳球球速高達97.9英里，是有紀錄以來最快的一球。

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大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，克魯茲的97.9英里助殺，是2015年開始紀錄以來最快的一球，之前紀錄為2022年海盜游擊手克魯茲（Oneil Cruz）所保持的97.8英里，小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在2020年傳出的97.3英里目前則排在第三，而這三人也是榜上為三破97英里的人。

除了最快助殺球速外，克魯茲本季還寫下了幾項紀錄，如1972年以來最年輕達成完全打擊的球員、1919年以來首位在單局從一壘盜回本壘的紅人球員等。

Elly De La Cruz just recorded the fastest-tracked infield assist in the Statcast era （2015）.



Is there anything that he can't do?



h/t @SlangsonSports pic.twitter.com/5EiRHNocU5 — MLB （@MLB） July 16, 2023

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