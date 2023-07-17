MLB》92億王牌超越王建民恩師紀錄 洋基卻吞隊史首見難堪敗仗

柯爾。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與洛磯系列賽來到最終戰， 儘管當家王牌柯爾（Gerrit Cole）繳出6局僅失1分的優質先發，還寫下隊史三振紀錄，不過牛棚屢屢無法守住領先，延長至11局以7：8敗下陣來，也寫下隊史首見的難堪一役。

柯爾今主投6局僅被敲出2支安打、失掉1分自責分，飆出11次三振，這也是他生涯在洋基的第24場單場至少10K的比賽，超越古德利（Ron Guidry ），獨居隊史第一，後者正是王建民在洋基時期的投手教練。

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柯爾退場之際洋基還以3：1領先，不料比賽後半段風雲變色，霍姆斯（Clay Holmes）在8局下被派上來化解滿壘危機，卻反倒被克隆（C.J. Cron）扛出一發驚天逆轉滿貫砲，洛磯取得2分差領先。

洋基在9局上最後反攻，靠著托瑞斯（Gleyber Torres）的安打與貝德（Harrison Bader）的高飛犧牲打追平比數，雙方進入延長賽。

洋基在11局上再度先聲奪人，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）與今天被叫回大聯盟的培拉薩（Oswald Peraza）相繼以安打建功，幫助球隊取得2分領先。

想不到2分還是不夠洋基今天的牛棚花，11局下瓊斯（Nolan Jones）兩分砲直接追平比數，拉米瑞茲（Nick Ramirez）隨後順利拿下兩個出局數，但洋基決定換投，接替的馬納利奇歐（Ron Marinaccio）直接被（Alan Trejo）敲出再見陽春砲，讓洛磯收下系列賽勝利。

根據《ESPN Stats & Info》指出，洋基此役曾在8局以3：1領先、11局以7：5領先，但最終卻輸球，這是隊史第一次他們在8局以後至少兩度領先2分以上卻輸球的比賽。

特雷霍轟出再見陽春彈助隊逆轉洋基。（今日美國）

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