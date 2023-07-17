MLB》觸擊失敗沒關係 大都會吉洛梅反敲再見二壘安打

吉洛梅（中）敲出再見二壘安打接受隊友慶祝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今日與國聯西區龍頭道奇進行三連戰最後一戰，兩邊上演了一場投手戰，一路鏖戰到延長賽10局下，大都會才靠著吉洛梅（Luis Guillorme）的再見二壘安打贏下比賽。

道奇今天派上米勒（Bobby Miller）先發，主投4.2局送出5次三振，失掉1分退場，大都會方面則是由3屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）先發，主投7局僅被打3支安打無失分，另外送出了6張老K，帶著勝投候選人資格退場，不料牛棚高特（Trevor Gott）僅投0.1局被敲2安失掉1分，讓戰局變成1：1平手。

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兩隊一路戰至延長賽，10局下大都會進攻，教練在沒人出局二壘有人時，給一上場的吉洛梅下達短打戰術，不過吉洛梅前兩球都觸擊失敗，兩好球下只能收回短棒正常打擊，此時吉洛梅將功折罪，擊出一壘方向「車布邊」二壘安打，一口氣送回二壘跑者結束比賽，而這支安打也成為了吉洛梅生涯第一支再見安打。

大都會贏球後收下明星賽後首勝，終結了近期一波4連敗，也避免系列賽被道奇橫掃的命運，道奇方面則是結束了6連勝。

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