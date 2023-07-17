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MiLB》大殺四方！林昱珉6局無失分狂飆8K 生涯2A初登板就奪勝

2023/07/17 10:30

〔體育中心／綜合報導〕台灣20歲旅美小將林昱珉日前升上響尾蛇2A，今日迎來首秀，繳出6局無失分好投，大秀K功狂飆8次三振，摘下勝投。

響尾蛇2A今日對上遊騎兵2A，林昱珉掛帥先發，雖然是生涯2A初登板，但林昱珉展現大將之風，首局就飆出2K，賞給對手三上三下，第2局被敲出1支安打，不過並未失分。

林昱珉在投手丘上大殺四方，宰制對手打線，3、4局都送出三上三下，5、6局續投也沒掉分，最終投完6局繳出優質先發退場，之後牛棚力保不失，加上隊友給予火力支援，終場響尾蛇2A8：0贏球，林昱珉摘下2A首勝，寫下旅美生涯新里程碑。

林昱珉今日主投6局，總計用了84球、其中有53顆好球，僅被敲2支安打，沒有失分，狂飆8K上演瘋狂三振秀，另有1保送，目前在2A防禦率還是0。

林昱珉摘下2A首勝。（取自推特）

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