晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》猛夯170KM光速彈！大谷連2天開砲第34轟出爐 但天使還是輸

2023/07/17 10:59

〔體育中心／綜合報導〕天使今日續戰太空人，二刀流球星大谷翔平在9局下半敲出陽春砲，本季第34轟出爐，連續2天開轟，但未能幫助球隊贏球，終場天使以8：9飲恨落敗，無緣2連勝。

大谷前3打席繳白卷，依序是游擊飛球出局、二壘滾地出局、中外野飛球出局，7下被故意四壞保送，本季第6度遭敬遠，後續靠著隊友延續攻勢跑回分數。

大谷翔平。（美聯社）

9下再度站上打擊區，當時天使7：9落後，大谷棒打太空人牛棚投手梅頓（Phil Maton），逮中一顆內角高90英哩四縫線速球，夯出中外野方向陽春砲，本季第34轟出爐，擊球初速105.4英哩（約170公里）、飛行距離411英呎，連2戰炸裂。

可惜大谷的陽春砲成為空響，天使9下反攻功虧一簣，泰斯（Matt Thaiss）眼看要敲出追平安，結果被太空人右外野手塔克（Kyle Tucker）六星美技接殺，最終天使以1分之差飲恨，未能勝率重返5成。

大谷今日4打數敲1安，貢獻1分打點、跑回2分，被敬遠1次，賽後打擊率為0.301，大谷目前累積34轟，持續獨居大聯盟全壘打王，而且已經追平去年整季全壘打產量。

USA TODAY Sports

天使牛棚今日再度崩盤，韋伯（Jacob Webb）、艾斯特維茲（Carlos Estevez）、巴雷亞（Jaime Barria）合計痛失8分，後援防線潰堤，成為輸球關鍵。

太空人打線此役火力大放送，全場狂掃16支安打、包括轟出5發全壘打，麥科密克（Chas McCormick）雙響砲灌進3分打點，塔克、柏格曼（Alex Bregman）都演出4安「鐵支」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。