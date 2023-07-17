MLB》猛夯170KM光速彈！大谷連2天開砲第34轟出爐 但天使還是輸

Shohei Ohtani launches his 34th homer of the year. pic.twitter.com/LjFNDHIe9E — MLB （@MLB） July 17, 2023

〔體育中心／綜合報導〕天使今日續戰太空人，二刀流球星大谷翔平在9局下半敲出陽春砲，本季第34轟出爐，連續2天開轟，但未能幫助球隊贏球，終場天使以8：9飲恨落敗，無緣2連勝。

大谷前3打席繳白卷，依序是游擊飛球出局、二壘滾地出局、中外野飛球出局，7下被故意四壞保送，本季第6度遭敬遠，後續靠著隊友延續攻勢跑回分數。

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大谷翔平。（美聯社）

9下再度站上打擊區，當時天使7：9落後，大谷棒打太空人牛棚投手梅頓（Phil Maton），逮中一顆內角高90英哩四縫線速球，夯出中外野方向陽春砲，本季第34轟出爐，擊球初速105.4英哩（約170公里）、飛行距離411英呎，連2戰炸裂。

可惜大谷的陽春砲成為空響，天使9下反攻功虧一簣，泰斯（Matt Thaiss）眼看要敲出追平安，結果被太空人右外野手塔克（Kyle Tucker）六星美技接殺，最終天使以1分之差飲恨，未能勝率重返5成。

大谷今日4打數敲1安，貢獻1分打點、跑回2分，被敬遠1次，賽後打擊率為0.301，大谷目前累積34轟，持續獨居大聯盟全壘打王，而且已經追平去年整季全壘打產量。

USA TODAY Sports

天使牛棚今日再度崩盤，韋伯（Jacob Webb）、艾斯特維茲（Carlos Estevez）、巴雷亞（Jaime Barria）合計痛失8分，後援防線潰堤，成為輸球關鍵。

太空人打線此役火力大放送，全場狂掃16支安打、包括轟出5發全壘打，麥科密克（Chas McCormick）雙響砲灌進3分打點，塔克、柏格曼（Alex Bregman）都演出4安「鐵支」。

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