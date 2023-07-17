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溫網》2019年化解2冠軍點擊敗費爸 喬帥今有感而發：或許本來該輸的

2023/07/17 11:44

喬科維奇（左）在2019年溫網擊敗費德爾奪冠，今在溫網被艾卡拉茲中斷連霸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）生涯多次經歷史詩五盤大戰，他曾展現強心臟化解危機，今天在溫網遇到一個韌性不輸他的後起之秀艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），也讓他忍不住坦言，或許每個人的機會都是一樣的。

時光回到2019年溫布頓男單決賽，喬科維奇與另一傳奇費德爾（Roger Federer）上演頂尖對決，當時費爸要追逐歷史紀錄的溫網第9冠，兩人一路激戰至第5盤，費德爾在8：7領先時，曾握有2個冠軍點，但都被成功化解，最後喬科維奇在決勝盤12：12平手後的搶7決勝局脫穎而出，拿下當時個人的第16座大滿貫冠軍。

4年後，挑戰溫網5連霸的喬科維奇如今變成較年長的一方，與年輕16歲的艾卡拉茲一樣上演一場將近5小時的5盤大戰，只是這次輪到他成為留下遺憾的角色。

喬科維奇在賽後頒獎儀式恭喜完對手艾卡拉茲後表示，「至於我，沒有人會想要輸掉這樣的比賽，但當情緒沉澱下來以後，或許我應該充滿感激。我經歷過很多很接近的比賽，例如2019年溫網面對Roger、面臨冠軍點的時候，或許，有一些我贏下來的比賽本來是應該輸的，可能每個人的機會都是一樣的。」

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