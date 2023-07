NBA》好痛！火箭辛頓製造進攻犯規 慘遭對手「鞋子蛋」（影音）

辛頓被對手踩到重要部位。(圖取自網路)

〔體育中心/綜合報導〕夏季聯賽今天出現驚悚的一幕,在爵士出戰火箭的比賽中,火箭辛頓(Nate Hinton)成功製造對手進攻犯規,不過倒在地上時,卻慘遭對手踩到重要部位,好在辛頓沒有大礙打完比賽,最終火箭也以115:101贏球。

事情發生在第一節末端,辛頓製造了爵士Taevion Kinsey進攻犯規倒地,不料旁邊的Ed Croswell繼續做完動作完成灌籃,落地時腳剛好踩在辛頓的重要部位上,當下辛頓馬上露出痛苦神情,而裁判也給了Ed Croswell技術犯規。

Ed Croswell這個動作在網路上引發討論,有球迷指出這比格林(Draymond Green)「踢蛋」還要過分,不過也有球迷認為,Ed Croswell如果繼續抓在籃框上也會吃技術犯規,認為他不是故意的。

不過辛頓並沒有因此而受到嚴重傷害,最終他還是打了32分鐘,16投9中攻下全場最高27分,率領球隊以115:101贏球。

Ouch…



Jazz forward Ed Corswell was given a flagrant foul 1 for landing on Rockets guard Nate Hintonpic.twitter.com/7sm23Rx9U9