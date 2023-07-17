NBA》好痛！火箭辛頓製造進攻犯規 慘遭對手「鞋子蛋」（影音）

辛頓被對手踩到重要部位。（圖取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕夏季聯賽今天出現驚悚的一幕，在爵士出戰火箭的比賽中，火箭辛頓（Nate Hinton）成功製造對手進攻犯規，不過倒在地上時，卻慘遭對手踩到重要部位，好在辛頓沒有大礙打完比賽，最終火箭也以115：101贏球。

事情發生在第一節末端，辛頓製造了爵士Taevion Kinsey進攻犯規倒地，不料旁邊的Ed Croswell繼續做完動作完成灌籃，落地時腳剛好踩在辛頓的重要部位上，當下辛頓馬上露出痛苦神情，而裁判也給了Ed Croswell技術犯規。

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Ed Croswell這個動作在網路上引發討論，有球迷指出這比格林（Draymond Green）「踢蛋」還要過分，不過也有球迷認為，Ed Croswell如果繼續抓在籃框上也會吃技術犯規，認為他不是故意的。

不過辛頓並沒有因此而受到嚴重傷害，最終他還是打了32分鐘，16投9中攻下全場最高27分，率領球隊以115：101贏球。

Ouch…



Jazz forward Ed Corswell was given a flagrant foul 1 for landing on Rockets guard Nate Hintonpic.twitter.com/7sm23Rx9U9 — ClutchPoints （@ClutchPointsApp） July 16, 2023

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