手球》赴西班牙為國爭光！ 漳和國中手球隊勇奪三冠一殿

新北市漳和國中手球隊日前遠赴西班牙參加托利蘭諾國際手球分齡錦標賽，在14U女子組、14U男子組、16U女子組都奪下冠軍，16U男子組也勇奪殿軍，成績斐然。 （漳和國中提供）

〔記者甘孟霖／新北報導〕新北市漳和國中手球隊日前遠赴西班牙參加托利蘭諾國際手球分齡錦標賽，在14U女子組、14U男子組、16U女子組都奪下冠軍，16U男子組也勇奪殿軍，成績斐然。

漳和國中校長何文慶表示，此次賽事中14U男子及女子組展現宰制力，都以全勝拿下冠軍；16U女子組在小組預賽與地主卡魯斯戰成平手，以分組第二晉級，冠亞軍兩隊再次碰頭，最終克服身材劣勢拿下冠軍；16U男子組則為本次賽會隊伍數最多，競爭最為激烈，以國二為班底的漳和小將以小博大，奪得殿軍。

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女子組選手歐家維表示，第一次出國比賽碰上的對手相當強勁，幸好在教練及學姐協助下，讓她有滿滿安全感，國外球員固然高壯，但她們用球技及團隊合作贏得冠軍；另位選手古希婷則說，國外球風和台灣有很大不同，需要花時間適應，不過隊伍打到後面有回穩；游芊瑜說，在國外比賽比在台灣打得每一場都累，但獲得滿滿經驗，是美好的際遇。

男子組選手謝睿桓表示，一開始很難適應國外裁判的尺度，導致節奏被影響，出現許多失誤，是這次杯賽的遺憾；葉年則稱讚，國外的觀眾非常熱情，比賽氛圍很好。

手球隊領隊陳政雄表示，近三年因為疫情，孩子們都沒有出國機會，今年好不容易拿到出國比賽的門票，雖然都是第一次參加歐洲國際賽事，但在比賽中展現十足韌性，跌倒就再站起來奮戰，克服環境、身材差距、裁判尺度等因素，展現求勝欲望以及向心力，令人動容。

新北市漳和國中手球隊日前遠赴西班牙參加托利蘭諾國際手球分齡錦標賽，在14U女子組、14U男子組、16U女子組都奪下冠軍，16U男子組也勇奪殿軍，成績斐然。 （漳和國中提供）

新北市漳和國中手球隊日前遠赴西班牙參加托利蘭諾國際手球分齡錦標賽，在14U女子組、14U男子組、16U女子組都奪下冠軍，16U男子組也勇奪殿軍，成績斐然。 （漳和國中提供）

新北市漳和國中手球隊日前遠赴西班牙參加托利蘭諾國際手球分齡錦標賽，在14U女子組、14U男子組、16U女子組都奪下冠軍，16U男子組也勇奪殿軍，成績斐然。 （漳和國中提供）

新北市漳和國中手球隊日前遠赴西班牙參加托利蘭諾國際手球分齡錦標賽，在14U女子組、14U男子組、16U女子組都奪下冠軍，16U男子組也勇奪殿軍，成績斐然。 （漳和國中提供）

新北市漳和國中手球隊日前遠赴西班牙參加托利蘭諾國際手球分齡錦標賽，在14U女子組、14U男子組、16U女子組都奪下冠軍，16U男子組也勇奪殿軍，成績斐然。 （漳和國中提供）

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