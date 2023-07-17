晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》選秀會沒選人的台鋼獵鷹 宣布與吳彥侖完成續約

2023/07/17 12:17

台南台鋼獵鷹選與吳彥侖完成續約。（取自臉書）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟台南台鋼獵鷹選秀會空手而歸球員，但今天他們與吳彥侖完成續約，而吳彥侖近日甫在個人社群公布求婚成功喜訊，今再收獲球團大禮，成功完成續約，愛情、事業兩得意，力求新賽季繳出佳績，幫助球隊。

吳彥侖自義守大學畢業後投效中國NBL蘇科雄獅隊打了兩個賽季，加盟台鋼獵鷹後與劉孟竹總教練再續師徒前緣，即獲得重用，在T1聯盟初登板替補出賽近18分鐘，挹注6分、3籃板、3助攻，整季總共出賽12場，繳出場均4.3分、2.5籃板及2.1次助攻，表現有目共。

上季多從板凳出發的吳彥侖，除了能給先發後衛喘息空間外，並適時調整球隊節奏及提供穩定火力輸出，成為球隊不可或缺的角色。接獲續約喜訊，吳彥侖坦承，「在下半季才加入獵鷹，老實說前半年都是透過比賽去摸索自己的定位，感謝球團的肯定及信任，這一季將會是我在台灣第一個完整賽季，新賽季一樣保持學習心態，把自己當職籃新鮮人從頭開始。」

錢韋成總經理表示，球團十分肯定吳彥侖在季中加入扮演救火隊的表現，因此決定與他延長合約，「（吳）彥侖年輕又有潛力，展現出色的實力和穩定表現，獲得球團高度肯定，他過去是孟竹學生，這季加入同樣是他高中教練帥弟（林育正），相信教練團會更清楚他的使用說明書，期待彥侖經過訓練與實戰累積後能夠持續前進！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。