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溫網》鐵漢柔情！輸掉決賽後見愛兒笑顏 喬科維奇落下男兒淚（影音）

2023/07/17 13:03

喬科維奇在頒獎典禮潰堤。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）在溫網男單決賽不敵後起之秀艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）收下亞軍，他在頒獎儀式時談到家人時一度無法抑制情緒、哽咽低頭。

喬科維奇8歲的兒子斯特凡（Stefan Djokovic）已經連續兩年陪伴父親出征溫布頓，他在耳濡目染之下也對網球抱有高度興趣，喬帥先前受訪時曾稱愛兒對於這項運動的一切都充滿好奇。

今年溫網第一週賽事期間，斯特凡也常與喬科維奇一起練球，這位塞爾維亞傳奇說，是兒子主動要求，「他說：『爹地，我知道你要很早出門，我也要一開始就加入你們。』」喬帥也說，能有兒子陪伴除帶來動力，某種程度也舒緩了自己在大賽期間的緊張。

值得一提的是，斯特凡去年雖也跟著家人來到溫布頓，但並沒有在現場觀看父親的決賽，原因是當時他正好與美國雙打名將布萊恩（Bob Bryan）的兒子在打比賽，再次顯見他對於這項運動的熱愛。

今年斯特凡就未缺席父親的決賽，也讓喬科維奇今天決賽致詞儀式尾聲談及家人時，一抬頭看到兒子時一度落下男兒淚，「看到我的兒子還在那裡笑著真的很棒......，我愛你們，謝謝你們一直支持我，我會給你們一個大大的擁抱，然後我們能繼續愛著彼此。」

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