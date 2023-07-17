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SBL》網路聲量高的世新中鋒吳沛嘉 PLG、T1落選後要重新出發

2023/07/17 12:49

世新大學中鋒吳沛嘉今天出席SBL體測會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕PLG、T1聯盟選秀會日前落幕，只有15人中選，但新人還有SBL超級聯賽可延續籃球生涯，身高205公分的世新大學中鋒吳沛嘉也收拾沮喪心情，今在SBL體測會力拚好表現，希望能獲得青睞。

吳沛嘉是今年選秀新人中難得的本土長人，但在UBA受傷勢影響，成績並不算出眾，因此在PLG、T1並未中選，而在上週五T1選秀會結束後，曾執教過他的許時清也跟他說了很多，吳沛嘉透露：「他跟我說因為兩聯盟人數已趨於飽和，我的位置的又偏尷尬，鼓勵我可以從S出發，以平常心去面對。」

吳沛嘉承認，對於兩職籃都落選都失望是肯定的，但也藉此知道自己的不足之處，不會覺得自己是遺珠，得更努力精進自我才行。

在網路聲量極高的吳沛嘉表示，其實他自己也會看網路評論，以此作為知道自己哪裡還不夠好，而對於有媒體稱他為「台版溫班亞瑪」，他也是笑笑地說，「這都是反串啦！」

SBL選秀會明天登場，先前在兩大職籃選秀落選的也期盼能在此找到機會，至於PLG、T1都沒獲選的政大三連霸成員林勵，今天並沒有出現在體測會，意味著不會參加SBL選秀。

世新大學中鋒吳沛嘉今天出席SBL體測會。（記者吳孟儒攝）

世新大學中鋒吳沛嘉今天出席SBL體測會。（記者吳孟儒攝）

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