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中職》捕獲野生林智勝、劉基鴻趁現在！味全與共享機車跨界合作

2023/07/17 12:47

味全龍響應永續環保首度與共享機車服務公司跨界合作。（味全龍提供）

〔體育中心／綜合報導〕中職味全龍響應永續環保首度與共享機車服務公司WeMo Scooter（以下簡稱WeMo） 跨界合作，與球迷共同攜手實踐低碳生活，擁有全台車輛數與市占率第一優勢的WeMo，看中龍隊人氣看漲與大小龍迷族群，首次將看板球星「大師兄」林智勝、「紅色大砲」劉基鴻，以及味全龍啦啦隊小龍女（Dragon Beauties）全體共 19 位成員印製在WeMo共享電動機車上，即日起將有 63 台味全龍獨家限定聯名款WeMo機車在大台北地區亮相！

味全龍隊明星球員林智勝、劉基鴻與小龍女全員躍上共享機車！即日起有機會在路上巧遇林智勝與劉基鴻穿梭大台北地區街頭，兩人身著紅色球衣架式十足襯上味全龍代表紅色背板吸睛搶眼，設計細節除了前面車殼與左右兩側，甚至連擋泥板都不放過，等車也能看到前方帥氣身影，小龍女款式車身則是採用了甜美粉紅色，搭配女孩甜甜笑容一秒就圈粉，想要捕獲野生林智勝、劉基鴻與小龍女就趁現在。

即日起租借全台WeMo共享機車，打開車廂就有機會獲得龍隊球員與小龍女限量酷卡開廂禮，此外月付銅板價99元加入WeMo PASS訂閱制服務，每月還有機會享免費入場看棒球（一人中獎兩人同行），WeMo更加碼回饋廣大用戶，舉辦騎WeMo共享機車，即可抽日本來回機票，連續抽獎90天，把握機會租借WeMo機車看球賽，騎乘次數愈多中獎機率越大。同時鼓勵球迷前往天母棒球場觀看賽事時可多加利用大眾運輸工具，搭乘捷運至芝山站下車轉乘WeMo共享機車省時又方便，一起為龍將加油還能為地球減碳盡一份心力！活動詳情參考：https://bit.ly/3XTRoxG

味全龍響應永續環保首度與共享機車服務公司跨界合作。（味全龍提供）

味全龍響應永續環保首度與共享機車服務公司跨界合作。（味全龍提供）

主打活動

《活動一》即日起 - 8/31

即日起輸入最想支持的 ＂味全龍小龍女啦啦隊＂ / ＂味全龍球員＂專屬碼，並加入騎乘競賽，活動最終於21支戰隊獲勝冠軍的隊伍，全隊最大獎可平分WeMo騎乘券五萬元整，另還可為支持的冠軍隊伍小龍女 / 球員增加主題車，同時還有機會於「龍焰燒烤席」現場互動合影。（名額6位，一人中獎兩人同行）

《活動二》即日起 - 10/13

即日起凡騎乘 ＂WeMo 味全龍活動主題車＂ 即可抽活動限量大獎。獎項創新豐富，不僅有機會獲得劉基鴻與小龍女簽名球外，還可體驗賽後擊掌活動，與人工草皮體驗。

7/31 抽出「小龍女簽名球6顆（款式隨機）」

8/15 抽出「賽後人工草皮體驗20名」

9/15 抽出「賽後擊掌會20名」

10/13 抽出「劉基鴻簽名球3顆、林智勝簽名球3顆」

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