台灣選手備戰成都世大運、杭州亞運 選手教練優先安排商務艙

國家培訓隊全力備戰緊鑼密鼓的世界大賽，行政院長陳建仁前往高雄左營國家運動訓練中心，關心並視察選手的訓練與生活狀況。（記者李惠洲攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕國家培訓隊全力備戰緊鑼密鼓的世界大賽，包括成都世大運、杭州亞運及2024巴黎奧運等重量級體育賽事，行政院長陳建仁今天由教育部長潘文忠、高雄市長陳其邁陪同，前往高雄左營國家運動訓練中心，關心並視察選手的訓練與生活狀況，他勉勵選手為國爭光，由「奧運金牌」婞淳、「跆拳甜心」羅嘉翎、「鞍馬王子」李智凱，代表所有選手們出席接受勉勵。

國訓中心執行長李文彬簡報說明目前各項賽事的備戰狀況，他表示，今年7月28日至8月8日舉辦的成都世大運，國家隊參賽選手共計210人、教練59人，主要培訓目標為培養接班梯隊深度，並擴大優勢的種類與廣度，包括柔道楊勇緯、跆拳羅嘉翎、鞍馬李智凱等重量級選手，都將代表國家出賽拼戰，超越自己並爭取最好成績，此行選手教練優先安排商務艙。

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行政院長陳建仁表示，他今年第2次來到國訓中心，每次都能從選手的身上，看到滿滿的自信，令人印象深刻，由於2021年成都世大運、2022杭州亞運，因為疫情都延到今年才舉辦，國訓中心妥善安排培訓內容及參賽規畫，做為選手們的後盾，讓選手無後顧之憂，期許每位選手都能超越自己、為國爭光。

他表示，選手們都是年輕人、小朋友學習的楷模，除盼選手們為國爭光，也期許台灣每個孩子都喜歡運動，並把運動當作日常的一部分，才會有健康強壯的下一代，台灣才有更光明燦爛的未來。

台灣代表團曾在東奧奪2金、4銀、6銅，締造奧運隊史最佳成績，卻發生代表團出發時國手搭經濟艙、行政人員搭乘商務艙，引起反彈，教育部長、體育署長曾為此向選手致歉；李文彬代體育署簡報，這次成都世大運及杭州亞運交通運輸方案，搭機過程提供選手教練充足及舒適的休息空間；艙等原則是選手、教練優先安排商務艙，以豪華經濟艙補充。

除了成都世大運外，杭州亞運將於9月23日到10月8日開戰，國訓中心表示，此賽事被視為2024巴黎奧運前哨站，共有524位選手、138位教練參賽；台灣在亞運史上最佳成績為1998年泰國曼谷亞運，該年共奪19金、17銀、41銅佳績，奪牌成績排名第6名，期待杭州亞運國家隊選手都能突破自己，再創佳績。

國家培訓隊全力備戰緊鑼密鼓的世界大賽，行政院長陳建仁前往高雄左營國家運動訓練中心，關心並視察選手的訓練與生活狀況。（記者李惠洲攝）

台灣三位國家選手名字李智凱、郭婞淳、羅嘉翎（左至右）努力備戰爭取佳績。（記者李惠洲攝）

台灣三位國家選手名字李智凱、郭婞淳、羅嘉翎（左至右）努力備戰爭取佳績。（記者李惠洲攝）

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