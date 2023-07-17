棒球》宜縣蓬萊國小將赴美參加世界大賽 郭台銘為球員打氣

鴻海創辦人郭台銘（中）戴上泰雅族藤帽，為宜縣蓬萊國小棒球隊員加油打氣。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蓬萊國小棒球隊將代表台灣赴美參加貝比魯斯世界少棒錦標賽，鴻海創辦人郭台銘指示永齡基金會補足球隊旅費缺口，他今天到校參加行前加油會，期許球員奪牌為國爭光。

宜縣蓬萊國小棒球隊赴美旅費要480萬元，經過對外募款後，原本仍有143萬元缺口，永齡基金會贊助150萬元，剩餘款項作為球員零用金及營養費。

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郭台銘昨天參加凱道遊行，今天上午趕往宜蘭偏遠大南澳地區，為蓬萊國小棒球隊打油打氣，與球員擊掌，為他們戴上繡有「永齡」字樣球帽，再幫每人擦汗，校長王麗萍回贈泰雅族藤帽答謝。

郭台銘說，他小時候台東紅葉少棒球赴美比賽，凱旋歸國後造成轟動，凝聚國人向心力，帶動全國經濟發展，蓬萊國小球員也背負者大家的期待，期許一舉奪牌，振興國內民心士氣。

郭台銘希望球員的帽子、衣服繡上國旗，用中華民國名義出賽，並請永齡基金會準備國旗讓他們帶出國，他還允諾，球隊日後如有相關需求，會盡其所能提供協助。

美國貝比魯斯聯盟是4大世界少棒賽事之一，每年暑期辦理少棒錦標賽，成軍4年的蓬萊國小棒球隊，在今年台灣選拔賽中脫穎而出，隨即組成15人代表隊，另有7名工作人員隨行，預計24日啟程，25日到8月1日在美移地訓練，8月2日到14日比賽。

郭台銘（右）參加宜縣蓬萊國小棒球隊行前加油會，為球員擦拭臉上的汗水。（記者江志雄攝）

蓬萊國小校長王麗萍（右）為郭台銘（左）戴上泰雅族藤帽答謝。（記者江志雄攝）

宜縣蓬萊國小棒球隊將在24日啟程赴美參加貝比魯斯世界少棒錦標賽。（記者江志雄攝）

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