PLG》富邦勇士新賽季再戰東超 找回解約的洋將再續前緣

富邦勇士簽下巴爾菲特。（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕完成PLG三連霸的台北富邦勇士，也取得2023-2024賽季東亞超級聯賽資格，而為了應付新賽季東超賽事主客場賽，勇士宣布與巴爾菲特（Sedrick Barefield）再續前緣，並以亞洲外援身分與勇士征戰東超賽事。

勇士上季本有找巴爾菲特，只是後來因為東超改成單週賽事，因此最終一場未打就釋出，而他之後轉戰T1台南台鋼獵鷹、EASL的灣區翼龍及非洲籃球聯賽BAL的SLAC。效力於灣區翼龍期間出賽EASL東超冠軍週，巴爾菲特與球隊出戰三場賽事，場均能繳出13分2.6籃板1.3助攻，幫助灣區翼龍拿下第三名的成績。

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勇士與巴爾菲特延續未完成的任務，領隊蔡承儒表示：「去年很可惜因為東超賽程改變的關係，貝爾菲特沒能為我們出賽，但也看到去年他代表灣區翼龍對上日本球隊的兩場比賽都展現非常出色的得分能力，希望今年他回歸能厚植球隊後場的戰力，幫助我們在東超能贏得更多的比賽。」

EASL東超日前公佈臺北富邦勇士將分組於A組，同組包含韓國KBL的安養KGC、日本BLG的千葉噴射機，以及PBA的菲律賓電信。小組賽階段每支球隊與各自組內的對手交手兩次，一次主場、一次客場，小組積分前兩名的球隊將晉級2024年3月的最終四強賽。

去年出戰東超表現不盡理想的勇士，新賽季將再度站上亞洲國際舞台，期盼要打出更強勢的表現，而巴爾菲特將披上勇士2號戰袍，與勇士一起全力拚戰東亞超級聯賽。

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