NBA》柯瑞高球場神射寫史上第一記錄！ 昨一桿進洞、今逆轉封王

柯瑞今天拿下美國世紀冠軍賽高球名人賽冠軍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）不只在籃球場上能夠展現神射功力，今天他更在高球場上證明自己「跨界」也很能射，拿下美國世紀冠軍賽高球名人賽的冠軍，成為賽史第一位黑人冠軍，同時也是第五位奪冠的現役球員。

柯瑞在昨天用一次驚人的一桿進洞技驚全場，今天他則用一記18英呎的推桿拿下老鷹，順利幫助自己以75分奪冠，擊敗第二名的前網球名將，同時也是自己的好友費許（Mardy Fish）。

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Stephen Curry with a Hole-In-One! Unreal! pic.twitter.com/EMgnyP7xNn — Kevin Gray Jr. （@KevinGraySports） July 15, 2023

本屆賽事使用新史伯特計分法，拿下老鷹可以得到6分，博蒂則可以得到3分，保par只能拿到1分，如果拿到雙柏忌或更慘的話將會得到-2分。費許曾在2020年於這項賽事奪冠，原本費許在進入18洞時還領先柯瑞2分，但最後卻僅保par，因此遭柯瑞超越銀恨。

柯瑞成為該項賽事34年來的第一位黑人冠軍，同時也是第5位拿下冠軍的現役球員，上一位拿下冠軍的現役球員已經要追溯到2000年NFL泰坦隊踢球員葛列柯（Albert Louis Del Greco）。

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