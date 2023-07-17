NFL》運鈔車開出來！5屆明星外接手2年上看3200萬鎂情定泰坦

霍普金斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據NFL官網報導，田納西泰坦預計將與5屆明星外接手霍普金斯（DeAndre Hopkins）簽下一份2年2600萬美元合約，根據資深記者拉波波特（Ian Rapoport）透露，合約第1年為1200萬美元，有機會上看至1500萬美元，加上激勵獎金後，合約總值有望達到3200萬美元。

霍普金斯5月底被步入重建的亞利桑那紅雀釋出後，在美國時間6月11日就曾以自由球員身份率先會見泰坦球團，儘管過程中也與新英格蘭愛國者碰面，但最終歷經1個多月等待後，霍普金斯情定泰坦。他將填補上明星外接手A.J.布朗（A.J. Brown）去年離隊空缺，並預計擔任槽位外接手，帶領新人年跌跌撞撞的二年級生柏克斯（Treylon Burks）。

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而衛冕軍堪薩斯酋長，在休季也傳出曾與霍普金斯聯繫，但酋長還延長與4屆明星防守截鋒瓊斯（Chris Jones）的合約，因此無法拿出符合霍普金斯期望的報價。

儘管霍普金斯過去2季因傷勢與違反藥物使用政策，總共缺席15場比賽，但在他有出賽的19場比賽，他累積接球106次，推進1289碼，拿下11次達陣，年已31歲的他還是能穩定的創造空間，美技接住各種高難度傳球。

隨著霍普金斯加入，預期可分擔明星跑衛「國王」亨利（Derrick Henry）的進攻端的負擔，不過泰坦在主戰四分衛的人選還有待觀察，即將滿35歲的泰尼海爾（Ryan Tannehill）近年傷病纏身，能否穩定出賽得打上問號；二年級生威利斯（Malik Willis）與新秀李維斯（Will Levis）也將一同競爭主戰的位置。

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