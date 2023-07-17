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MLB》與去年有異曲同工之妙？洋基總管透露交易大限前補強目標

2023/07/17 17:15

洋基總管凱許曼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕距離美國時間8月1日的交易大限還有近2星期，目前50勝44敗的洋基也正在物色交易市場上的選項，總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）也透露球隊在交易大限所需的兩大補強方向。

凱許曼近期在「MLB Network Radio on SiriusXM」廣播節目中談到，洋基在交易大限前，優先考慮的選項將會是投手，「我們剛迎回羅冬（Carlos Rodon），柯提斯（Nestor Cortes）也快回歸了，我們得讓塞維里諾（Luis Severino）盡快找回身手，施密特（Clarke Schmidt）剛繳出一場好投，赫曼（Domingo German）近況絕佳，我認為我們的投手深度很不錯，但這不影響補強先發輪值或牛棚戰力，而牛棚也相當重要，所以我們會往投手方面補強。」

此外凱許曼透露，洋基還有望為打線增添火力，「我們也會關注打者，盡可能往具有進攻能力的左外野手，但還有待觀察。有可能補進一名可供輪替的右打者，抑或是一名面對左、右投都能應付的球員，這一切都取決於球隊未來發展、市場上可獲得的選手，以及我們能否負擔的起。」

去年交易大限前，洋基也各補進一名投手與打者，分別為先發右投蒙塔斯（Frankie Montas）與中外野手巴德（Harrison Bader）。蒙塔斯上季來到洋基後繳出1勝3敗、防禦率6.35，今年因傷一球未投；巴德去年則因傷僅為洋基打14場例行賽，本季46場比賽敲出7轟、30打點，打擊三圍.248/.276/.441。

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