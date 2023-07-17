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MLB》能近距離欣賞大谷翔平是什麼感受？天使隊友1個字爆笑形容

2023/07/17 17:42

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平不僅球技出眾，其平易近人的個性也是造就他受到全世界球迷喜愛的主因之一，更不用說隊友對他的愛戴程度。

天使外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）在今太空人對上天使比賽的3局上接受《ESPN》的訪問，被問及能夠親眼目睹像大谷這樣的巨星是什麼感覺，莫尼亞克只用一個字爆笑形容大谷，「他是個傻蛋（goofball）！」

莫尼亞克笑著表示，儘管大谷非常認真扮演好自己在場上的角色，但他平時就是個喜歡胡鬧的大男孩，「他就是個傻蛋，不管你信不信，他就喜歡亂來。但他也只是球隊其中之一，他和我們所有人一樣喜歡鬧在一起。」

不過言歸正傳，莫尼亞克也承認自己在親眼見證大谷的成就時，也不知不覺成為他的粉絲，「他現在做的事情很特別，在投打兩端所達到的里程碑，這是我們永遠不可能再見到的事。我只想好好珍惜當下，接受這一切，觀賞、欽佩他。」莫尼亞克還不忘告誡球隊，「顯然，我們要更努力贏得比賽。」

大谷本季在投打兩端再度展現無與倫比的實力，有望拿下個人第二座美聯MVP，不過天使近況不佳，儘管昨日終於止敗，但今天牛棚再度遭到太空人狂轟猛炸，就算大谷扛出本季第34轟沒用，天使仍以8：9敗北，若持續這樣下去，莫尼亞克恐怕能近距離欣賞大谷打球的日子也正在倒數。

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