晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》面子、裡子全失！喬科維奇球拍怒砸網柱八冠夢碎

2023/07/17 17:41

喬科維奇在比賽中拿球拍砸網柱。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經史詩般5盤大戰，後來居上扳倒36歲的七冠衛冕者喬科維奇（Novak Djokovic），首度贏得溫布頓網球錦標賽男單冠軍，塞爾維亞第2種子決勝盤砸爛球拍的失控舉動，不但面子、裡子全失，更引來全場更大噓聲。

據《每日郵報》等英媒報導，喬科維奇冠軍戰不只面對來勢洶洶的強勢後浪，還得力抗中央球場1.5萬名觀眾，因為許多不友善的球迷針對他失分而歡呼，這位大滿貫23冠球星也不甘示弱，頻頻以飛吻等挑釁動作反擊。但當20歲的西班牙頭號子把戰線逼得決勝第5盤，甚至第3局關鍵破發時，再度陷入危機的喬帥終於控制不住情緒，憤怒地把球拍用力砸向網柱，不但拍子應聲扭曲斷裂，甚至連網柱都有些受損變形，這位傳奇老將除了被主審警告、面臨大會罰款，沮喪回到場邊座位時，耳邊又響起陣陣嘲諷噓聲，形勢雪上加霜。

而看台上靠近皇家包廂的貴賓區，英國地主名將穆雷（Andy Murray） 就親眼見證這位昔日宿敵的難堪時刻，外媒更直指或許正是不祥之兆，因為已經統治全英草地俱樂部中央球場長達十年之久的喬帥，上回2013年溫網決賽輸球，站在球網對面的正是穆雷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。