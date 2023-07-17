溫網》面子、裡子全失！喬科維奇球拍怒砸網柱八冠夢碎

喬科維奇在比賽中拿球拍砸網柱。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經史詩般5盤大戰，後來居上扳倒36歲的七冠衛冕者喬科維奇（Novak Djokovic），首度贏得溫布頓網球錦標賽男單冠軍，塞爾維亞第2種子決勝盤砸爛球拍的失控舉動，不但面子、裡子全失，更引來全場更大噓聲。

據《每日郵報》等英媒報導，喬科維奇冠軍戰不只面對來勢洶洶的強勢後浪，還得力抗中央球場1.5萬名觀眾，因為許多不友善的球迷針對他失分而歡呼，這位大滿貫23冠球星也不甘示弱，頻頻以飛吻等挑釁動作反擊。但當20歲的西班牙頭號子把戰線逼得決勝第5盤，甚至第3局關鍵破發時，再度陷入危機的喬帥終於控制不住情緒，憤怒地把球拍用力砸向網柱，不但拍子應聲扭曲斷裂，甚至連網柱都有些受損變形，這位傳奇老將除了被主審警告、面臨大會罰款，沮喪回到場邊座位時，耳邊又響起陣陣嘲諷噓聲，形勢雪上加霜。

請繼續往下閱讀...

而看台上靠近皇家包廂的貴賓區，英國地主名將穆雷（Andy Murray） 就親眼見證這位昔日宿敵的難堪時刻，外媒更直指或許正是不祥之兆，因為已經統治全英草地俱樂部中央球場長達十年之久的喬帥，上回2013年溫網決賽輸球，站在球網對面的正是穆雷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法