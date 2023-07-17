MLB》大聯盟字母哥換人當！ 紅人潛力新秀一球未打先創紀錄

紅人把英卡納西昂．史川德升上大聯盟。（圖片取自推特）

〔記者徐正揚／綜合報導〕辛辛那提紅人今天把3A潛力新秀英卡納西昂．史川德升上大聯盟，還沒迎來生涯首場出賽就創下1項紀錄，以登錄全名Christian Encarnacion-Strand成為大聯盟新任字母哥。

被球迷稱為「C.E.S.」的英卡納西昂．史川德，本季在紅人農場排名第5，在全大聯盟新秀排名第88，主要位置是一、三壘，今年在3A出賽67場交出全壘打20發、打點62分，打擊率、上壘率、長打率各是0.331、0.405、0.637相當出色。

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英卡納西昂．史川德的登錄全名共有27個字母，是大聯盟史上所有球員最長，原紀錄是去年升上大聯盟的雙城投手伍茲理查森（Simeon Woods Richardson）有22個字母，第3長有20個字母由7位球員並列，包括曾於2013年幫助紅襪贏得世界大賽冠軍的捕手薩塔拉馬奇亞（Jarrod Saltalamacchia），與3月隨巴拿馬來台打經典賽的捕手貝森寇特（Christian Bethancourt）。

※大聯盟球員登錄全名最長

字母 球員 位置 球隊 年度

27 Christian Encarnacion-Strand 內野 紅人 2023

22 Simeon Woods Richardson 投手 雙城 2022

20 Theodore Breitenstein 投手 *布朗 1891

William VanLandingham 投手 巨人 1994

Valerio De Los Santos 投手 釀酒人 1998

Jarrod Saltalamacchia 捕手 勇士 2007

Fautino De Los Santos 投手 運動家 2011

Christian Bethancourt 捕手 勇士 2013

Luis Alexander Basabe 外野 巨人 2020

*現為金鶯

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