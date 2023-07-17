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MLB》大聯盟字母哥換人當！ 紅人潛力新秀一球未打先創紀錄

2023/07/17 17:57

紅人把英卡納西昂．史川德升上大聯盟。（圖片取自推特）

〔記者徐正揚／綜合報導〕辛辛那提紅人今天把3A潛力新秀英卡納西昂．史川德升上大聯盟，還沒迎來生涯首場出賽就創下1項紀錄，以登錄全名Christian Encarnacion-Strand成為大聯盟新任字母哥。

被球迷稱為「C.E.S.」的英卡納西昂．史川德，本季在紅人農場排名第5，在全大聯盟新秀排名第88，主要位置是一、三壘，今年在3A出賽67場交出全壘打20發、打點62分，打擊率、上壘率、長打率各是0.331、0.405、0.637相當出色。

英卡納西昂．史川德的登錄全名共有27個字母，是大聯盟史上所有球員最長，原紀錄是去年升上大聯盟的雙城投手伍茲理查森（Simeon Woods Richardson）有22個字母，第3長有20個字母由7位球員並列，包括曾於2013年幫助紅襪贏得世界大賽冠軍的捕手薩塔拉馬奇亞（Jarrod Saltalamacchia），與3月隨巴拿馬來台打經典賽的捕手貝森寇特（Christian Bethancourt）。

※大聯盟球員登錄全名最長

字母　球員　位置　球隊　年度

27　Christian Encarnacion-Strand　內野　紅人　2023

22　Simeon Woods Richardson　投手　雙城　2022

20　Theodore Breitenstein　投手　*布朗　1891

　　William VanLandingham　投手　巨人　1994

　　Valerio De Los Santos　投手　釀酒人　1998

　　Jarrod Saltalamacchia　捕手　勇士　2007

　　Fautino De Los Santos　投手　運動家　2011

　　Christian Bethancourt　捕手　勇士　2013

　　Luis Alexander Basabe　外野　巨人　2020

*現為金鶯

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