足球》「梅西在美國不會比較輕鬆！」 英國傳奇前鋒說明原因

魯尼。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在梅西（Lionel Messi）正式加入邁阿密國際後，前英格蘭球星兼華盛頓聯隊主帥魯尼（Wayne Rooney）受訪時談到了他對於梅西加入美國足球大聯盟（MLS）的看法。

魯尼在接受《The Times》訪問時表示:「有許多足球員到MLS後反而踢得非常掙扎，而梅西也很可能會有一樣的狀況發生。雖然一切都已經為他準備好了，包含他前隊友如布斯克茲（Sergio Busquets）、阿爾巴（Jordi Alba）的加入，總教練馬蒂諾（Tata Martino）與他關係良好等等，這些對梅西來說都非常重要。」

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但魯尼仍表示:「梅西在MLS踢球不會覺得特別輕鬆，雖然這聽起來很瘋狂，但許多球員進來之後才發現這是一個很艱難的聯賽，包括需要長途旅行，不同城市球場有不同狀況及球場上的能量及強度等等，這些都是梅西接下來需要面對的。」

梅西在美國時間周日在邁阿密舉行了正式的加盟儀式，同時俱樂部官方宣布梅西將在美國時間7月21日聯賽杯的比賽中首度披上邁阿密國際的球衣出賽，究竟梅西是否會像魯尼所說在美國遇上適應上的問題又或是一上場就能成為球隊救世主將是全球足球迷關注的焦點。

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