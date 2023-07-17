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中職》跨世代球星和龍迷齊聚 味全龍復古日戰績和票房雙開紅盤

2023/07/17 18:10

美好食光復古主題日2天共湧進16767名球迷。（味全提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕味全龍上周末在天母主場熱鬧迎接下半季首戰，六、日接連2天的『美好食光復古主題日』，重溫1997-1999三連霸及90年代懷舊時光，引起資深龍迷極大迴響，也吸引不少新世代球迷進場體驗，主題日2天共湧進16767名球迷，包含復古球衣在內的多款復古商品更是熱賣一空，而龍隊分別於15、16日取得下半季首波2連勝，兩場進場觀眾則分別是8199、8568人，球隊戰績、營收雙雙開出紅盤。

今年龍隊復古主題日不同前兩年強調主客場對決氛圍，而是呈現90年代情懷元素，不僅比賽期間全隊穿著三連霸經典球衣、搭配啦啦隊傳統吹奏與應援令資深龍迷回味不已，場邊也特別規劃復古電玩遊樂場、復古柑仔店、復古偶像小卡、竹筷槍手作課等90年代休閒娛樂，提供大小球迷盡情玩樂。

『傳奇球星簽名會』安排三連霸時期名將賈西、黃煚隆、張泰山，加上現為龍隊二軍總教練的中職『孫耀威』張家浩出席，兩日賽前都吸引了大批球迷粉絲排隊參加，人氣魅力絲毫不減當年。

演出嘉賓首日邀請到90年代風靡全台的天后歌手萬芳，現場演唱《新不了情》、《愛情限時批》等膾炙人口金曲，周日則由當年紅透半邊天的八點檔『飛龍在天』男女主角「黃飛龍」江宏恩、「何明秀」張鳳書原音重現同名電視劇主題曲，連續兩日情懷演出安排讓資深球迷粉絲直呼太感動；此外還有期間限定的復古美食，包含由‎職棒元年起即陪伴球迷至今的『汾條伯』大腸包香腸，以及龍隊官方餐飲『狂龍廚房』特製的古早味麵茶刨冰、紅豆芒果雪花糕等傳統點心，為球迷帶來聽覺與味覺的雙重饗宴。

七月份龍隊於天母主場還有三場賽事，適逢周間平日將提供7/25學生之夜、7/26閨蜜之夜、7/27市民之夜買一送一的網路預購門票優惠，而7/25的學生之夜小龍女將會以校外教學主題帶來『海灘穿搭』的裝扮亮相，邀請球迷粉絲進場同樂。

美好食光復古主題日2天共湧進16767名球迷。（味全提供）

美好食光復古主題日2天共湧進16767名球迷。（味全提供）

美好食光復古主題日2天共湧進16767名球迷。（味全提供）

美好食光復古主題日2天共湧進16767名球迷。（味全提供）

美好食光復古主題日2天共湧進16767名球迷。（味全提供）

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