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MLB》大都會失落王牌重拾塞揚身手 薛哲自曝1細微改變之處

2023/07/17 20:29

薛哲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今靠著吉洛梅（Luis Guillorme）的再見二壘安打，在延長賽10局下以2：1氣走道奇，大都會塞揚強投薛哲（Max Scherzer）今繳出7局被打3支安打無失分，送出6次三振的優質先發，儘管沒能摘下勝投，但本季狀況不佳的他似乎找回王牌身手，他也自曝這場比賽的一項細微改變。

此役因下雨而延後4小時開打，不過場地仍因雨水堆積充滿泥濘，但這卻意外幫助到薛哲，「前幾局，我的滑球完全壓不下來，我快瘋了。我嘗試著解決這件事，後來我終於釐清了，當我的釘鞋沾滿泥土時就變得有重量，我才意識自己的腳似乎沒有抬得要以往高，突然間，我的滑球就壓得下來了。」

在有了這項發現後，薛哲立即做出改變，並立刻得到回報，從第5局開始，他面對10名打者僅讓1人上壘，「砰！就像這樣，我開始能壓低滑球的進壘點。這就是解決辦法，就是這麼簡單而愚蠢，我甚至失眠好幾晚，就只為了試圖弄清楚該怎麼做。」

根據《Baseball Savant》數據指出，薛哲上季滑球的揮空率為46.4%，被打擊率為0.183；但在進入今天的比賽前，薛哲本季滑球揮空率下滑至32.2%，被打擊率擇飆高至0.292。此外薛哲先前曾表示，他在投手丘上的抓地力是本季表現不佳的原因之一，受傷與禁賽都影響他的投球。

薛哲在過去2場比賽分別丟了4分與5分，但今天重拾王牌身手再繳優質先發，大都會也在他的好表現之下中止4連敗，這對球隊來說絕對是好消息，大都會也急需薛哲找回實力，否則只會與季後賽漸行漸遠。

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