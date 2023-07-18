MLB》洋基有大谷翔平就是奪冠熱門！名人堂傳奇：史上最值得交易

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平現在仍身穿天使球衣，但沒有人知道他最終是否會改穿其他隊球衣，《FOX Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）與名人堂投手史莫茲（John Smoltz）近期也在節目上討論大谷翔平未來去洋基隊的話，會直接讓條紋軍成為奪冠熱門。

韋蘭德指出，他先前就已經提到，對天使來說現在最好的事情就是交易掉大谷翔平，在他可能在今年休賽季成為自由球員前。如果天使願意開賣大谷翔平，韋蘭德希望洋基會是爭取大谷的其中一隊，而先前也有報導指出，洋基是最有動力追求大谷翔平的球隊。

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韋蘭德近期在《Flippin' Bats》節目上就與前勇士名人堂投手史莫茲談論過大谷翔平去洋基的可能性，史莫茲表示，「就算洋基不打算續約，但為了能夠打進季後賽的機會，交易他都是值得的。」、「如果大谷被交易到頂級球隊，我就直接說是紐約了，就我的意見而言，他們馬上就會變成爭冠熱門，能夠贏下美聯並爭取世界大賽冠軍。這就是大谷翔平能帶來的巨大差距。」

史莫茲解釋為何就算洋基不打算續約大谷翔平，交易他都是值得的：「洋基有很大的壓力重返世界大賽並贏下它。我知道人們會說『他沒道理被交易走』但我的話會想辦法讓天使老闆點頭，讓交易甜頭大到他無法抗拒。」

大谷翔平。（資料照）

韋蘭德認為，洋基要交易來大谷翔平的唯一方式就是在交易大限前，而不是等到他進入自由市場。他不覺得大谷翔平會想要在東岸打球，而是想要在西岸，史莫茲也如此覺得，當時他預測大谷翔平在自由市場的話最終還是會待在加州，並與道奇或者巨人簽約。

但是，如果在交易大限前網羅大谷翔平，就能夠讓他測試交易到他的球隊與當地市場。如果大谷最終透過交易來到洋基隊，或許能夠讓他更願意簽下延長合約。讓他產生「OK，來這裡並不壞。那我們就續約吧。」的想法，但要能達到這樣的前提就是得透過交易。

左打的大谷翔平若加入洋基，他會受益於洋基右外野較短的全壘打牆，屆時他還能夠與另一位MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）並肩作戰。而且大谷翔平目前幾乎可以說是球界最偉大的選手，洋基隊史也有一名先前不斷被拿來與大谷翔平相比的前二刀流傳奇，「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）。

韋蘭德詢問史莫茲，如果他現在是洋基隊總管，就算大谷翔平沒有同意要與洋基隊續約，他是否仍會提出壓倒性地報價來搶大谷翔平。史莫茲直言：「我完全不會猶豫，因為在我的腦海裡，做出這個決定唯一的原因，就是他會讓我們重返巔峰，他會讓我們得到巨大的機會。儘管季後賽沒有保證，但我認為這會是史上最具侵略性與最值得的交易。」

大谷翔平與賈吉。（資料照）

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