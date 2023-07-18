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中職》「我人生只追過一次劇」 林家嘉樂當林益全的「十項全能妻」

2023/07/18 07:02

林益全與老婆林家嘉專訪。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／專訪〕「我人生只追過一次劇」，林家嘉和林益全自2012年結縭至今，除了育有可愛的兩名子女，還擁有十根手指都快數不完的證照及證書，她樂於自己的十項全能妻子身分，「只要對益全有幫助的事，我都願意去學習。」正因如此，她哪有空追劇呢？

林益全今年成功化身「統一神全」，林家嘉是幕後功臣，因為她不但協助另一半走出去年離開富邦悍將的委屈，也幫助他在統一獅找到手感復活的方法。

再聊起去年季後未被富邦放進60人保留名單的往事，林家嘉昨受訪時指出，「我當下跟他講，事情發生了，我們就是去面對，你現在任何情緒釋放都沒關係，沒有必要壓抑。」看著丈夫在陽台大吼抒發情緒，也看他靜靜坐著時淚流滿面，林家嘉都讓他盡情發洩，「後來益全跟我說，其實他真的沒有想哭，但眼淚就一直狂流。我對他說不錯啊，把之前累積的壓力都宣洩出來。」

在林益全確定轉戰統一獅後，林家嘉也看著他一開始因為急於表現而陷入低潮的失落，「運動員就是這樣，越想表現時身體就越僵硬。」也因如此林益全在4月底下二軍調整後，林家嘉就建議他尋求運科技術的協助，「我們只做了一次數據分析，或許是因為益全的經驗和天賦，他一次就通，後來我們還在咖啡店足足討論了兩個小時。」林益全5月中重返一軍後逐漸找回手感，也未再下二軍。

只要是能幫助林益全的事，林家嘉都願意去學，就連她從去年9月進入逢甲大學唸EMBA，也都是先去「探路」，「其實原本朋友是建議益全可以去唸，對於往後當教練或從事其他行業的人脈上都有幫助，結果益全一聽固定週六上課，他不是有比賽就是要練球而作罷。朋友就說：『不然你老婆先去唸好了！』」

林家嘉穿著林益全的99號獅隊球衣，在上半季封王戰帶著女兒小蝦卷和兒子喬治一起拋彩帶。（取自林家嘉臉書）

於是原本已有財務管理碩士學位的林家嘉，又再度重回校園，「我是數位創新組，EMBA提到比較多實務層面，也會找不同領域的專業人士來講課，其中一位講師就提到運動科學，像我認為味全在運科這塊就做得很棒，我也希望在深入了解後，未來能結合運動心理，造福更多年輕球員。」

「我人生只追過一次劇，是韓劇Penthouse（上流戰爭），有次看著看著發現已經3點了，驚覺人生不能浪費在追劇上，白天一定要找事情做」，林家嘉除了明年6月要畢業的EMBA課程，之前也獲得私人教練、重訓指導員、兒童體適能教練、應用運動營養學等多項證照和證書，她笑說：「我連產後婦女的訓練都有去學，因為益全有次說我也是生過小孩的人，應該也要去了解一下。」

正因不斷學習，林家嘉表示和林益全隨時都有話聊，「我們兩個的話題，永遠不會間斷。」不像一般夫妻或許只能聊聊小孩或是較表面的工作關心，林益全有了林家嘉這位「十項全能」專屬教練，不管任何事情都能商量並找到解決之道。

「統一神全」林益全的妻子林家嘉，擁有十隻手指都快數不完的證照和證書。（林家嘉提供）

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