MLB》天使恐交易大谷、隊友備感無奈 美媒：是你們自己造成的...

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前棒球界聲量最高的話題，莫過於天使是否交易大谷翔平，隨著8月1日交易大限逼近，天使在接下來兩週內的表現至關重要，他們對做出的決定也將直接影響球隊本身，對此，天使隊的球員們也只能感到萬分無奈。

天使投手德梅斯（Reid Detmers）接受《The Athletic》訪問時直言，每當他打開推特，上面總是充斥著交易大谷翔平的傳聞，「到處都看的到，這一切都在該死的MLB Network上，所有人都在討論，人們甚至開始標註我們，很難無視。」

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德梅斯還在訪談中表示，他和球隊有責任將這些流言蜚語拒之門外，然而這件事很容易說，要實際做到卻難如登天。外野手沃德（Taylor Ward）說道，「我們需要他（大谷）來達到我們的目標，所以我只想盡力而為，希望其他人都想盡力留下他，我們得贏得比賽讓他留在這裡。」

但事實是，天使目前真的陷入大低潮，儘管球員的想法不會像管理層一樣無情，但他們唯一能控制的只有戰績，也明白情況危急，更知道他們的萎靡不振引起全體育界的憤怒，「如果他被交易，那就被交易。作為球員，我能做到的只有努力比賽。」明星終結者（Carlos Estevez）無奈表示。

《The Athletic》指出，天使近13場比賽輸了11場，這使他們距離第三張外卡已經來到6場差距，目前46勝48敗的天使將在未來2週內引起全世界關注。而這是球員接受的事實，也是他們自己造成的，因為他們一度在美國時間6月28日站上外卡第二名的位置，但從那之後，天使就在一年當中最糟糕的時刻徹底崩潰。

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