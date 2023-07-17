新北市國際帕拉桌球公開賽單打賽事結束 台灣好手勇奪3金1銀4銅

新北市小將陳柏諺剛取得巴黎帕運門票，在新北市帕拉桌球賽也有亮眼成績。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕為台灣好手喝采！台灣最高等級身障桌球國際賽事「新北市國際帕拉桌球公開賽」16日起在新北板樹體育館開打，16個國家強將同場競技，單打賽事今（17）日結束，晚間舉行選手之夜，新北副市長劉和然、體育處長洪玉玲等與各國好手齊聚用餐，歡聲笑語不斷。新北市16歲小將陳柏諺剛取得巴黎帕運門票，今日在男子單打奪金，表現亮眼的他表示，最想感謝廣福國小王教練，「沒有教練，就不會有今天的我」。

陳柏諺目前排名世界第10、亞洲第4，是台灣身障桌球界的冉冉新星。陳柏諺幼時因為跌倒導致學習障礙，小學的他見姐姐在桌球場上英姿，因此愛上桌球，並在王教練啟蒙下練就一身紮實桌球基本功，隨後進入海山中學國中部體育班，接受教練魏君達的指導培訓。

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取得身障選手資格後，陳柏諺在桌球領域大有斬獲，他大方說出對教練們的感激，也感謝家人一路支持陪伴，這次比賽，爸爸媽媽和姐姐都到現場為陳柏諺打氣，讓他在球場上更有活力。

新北市帕拉桌球賽尚未結束，陳柏諺接下來將與搭檔出戰男雙、混雙賽事，隨後將移師台中參賽。是否會因密集出賽感到疲倦？積極的他表示不會，希望藉由多次出賽培養對戰經驗、認識更多好手，為明年征戰巴黎帕運奪金做準備。

劉和然表示，本屆比賽獲得教育部體育署與企業支持，各方戮力協助下，活動與板樹體育館設施均讓各國選手一致稱讚，他也祝福選手比賽順利。

洪玉玲指出，台灣強將在新北市帕拉桌球賽單打拿下三金一銀四銅，明（18）日起進行雙打賽事，歡迎國人到場見證選手大放異彩。

新北市府晚間舉行帕拉桌球賽選手之夜，各國好手齊聚一堂用餐。（記者黃子暘攝）



新北市副市長劉和然（左）致贈獎牌給中華帕拉林匹克總會長穆閩珠（右）。（記者黃子暘攝）

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