足球》用運動對抗病魔 罕見小金剛隊熱血開踢

罕見小金剛與愛心志工們熱血踢球並開心領獎。（罕病基金會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕用運動對抗病魔！由於許多罕病病友無法自由運動、享受陽光，罕見疾病基金會、林思宏X5醫師慈善基金會、AIM Creative Sports Group、大漢集團特地在北市大同運動中心舉辦「2023罕病足球同樂會」，由罕見小金剛教練Roy帶領小朋友與愛心志工們熱血踢球，共計15種病類，20個罕病家庭參與。

透過全聯福利中心愛心零錢捐的贊助，罕病基金會每年舉辦不同類型運動體驗營，包含籃球、棒球、足球等，透過趣味競賽活動，讓病友能在歡樂中學習，增長自信心。除了運動體驗，也有各式球隊，包含罕見小勇士棒球隊、罕見滾球聯隊，打造專屬罕病病友的發光舞台。今年更集結喜歡足球的罕病孩童組成「罕見小金剛」，經過長時間練習，相聚與林思宏X5醫師慈善基金會的愛心志工踢足球較勁。罕見疾病基金會執行長陳冠如表示，看到罕見小金剛成員們無畏疾病，練習足球時認真投入，讓所有同仁相當感動。

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透過大漢集團專業協助，足球主播Roy擔任罕見小金剛教練，「看到病友們每年不同成長跟變化，都被奮戰不懈的精神所振奮，多年參加足球課程的小海（Prader-Willi氏症候群病友，俗稱小胖威利），從原本上課期間一直找食物吃，到今年可以穩定投入並完成花式足球表演，看到孩子們的成長及滿足的笑容，覺得這一切的努力都相當值得。」

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