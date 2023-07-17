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NBA》曾想過交易「怪物狀元」嗎？ 鵜鶘總管受訪說明真相

2023/07/17 22:55

威廉森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年NBA選秀開始前，出現許多關於鵜鶘將拿威廉森（Zion Williamson）換取前段順位選秀簽的傳聞，但最後並未成真，對此鵜鶘總管D.葛瑞芬（David Griffin）在受訪時回應了這項消息。

D.葛瑞芬在一檔有關NBA的廣播節目中表示:「我覺得因為他（指威廉森）的事情會吸引大家的關注，所以人們很容易以他為主角產生各種各樣的謠言，因為他們所說的話不需要有任何可信度就能產生關注。在當今社會所有運動都是如此，現在產生流量比現實還要更加重要。」

當D.葛瑞芬在談到是否有交易威廉森的意願時，D.葛瑞芬表示:「我們從未進行任何有關交易威廉森的談話，外界都認為因為威廉森的傷病過多跟他身邊總圍繞許多流言蜚語，所以我們將選擇交易他，但事實上那些外界的傳言都跟我們所經歷的事實並不相符。」

此外當D.葛瑞芬被問到其他球隊是否有打電話來詢問可否交易威廉森時，D.葛瑞芬直言從沒接到任何球隊的電話，原因在於外界清楚知道威廉森對於鵜鶘的關係及重要性，所以其他球隊為此打電話給他。

對鵜鶘來說，如果球隊現有的陣容能在賽季中保持健康，那他們的天賦絕對有衝擊西部前四的本錢（上賽季威廉森健康時鵜鶘排在西部第三），但問題在於威廉森進入聯盟後的4個賽季只打了114場比賽，所以現在不選擇交易對於鵜鶘來說也是一場豪賭，若新賽季威廉森仍無法保持健康的話，他高額的薪資和傷病史將成球隊未來的一大負擔。

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