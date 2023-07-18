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藤球世錦賽 台灣混合3人奪銅寫紀錄

2023/07/18 07:15

藤球世錦賽，台灣混合3人奪銅寫紀錄。（取自藤球協會臉書）

〔中央社〕台灣藤球代表隊參加世界藤球錦標賽傳來捷報，在混合3人頂級賽以並列銅牌，締造隊史紀錄；D1級3人賽事部分，女子隊摘金，男子隊奪銅，台灣隊共獲1金2銅。

國際藤球總會從2022年開始，力推男女混合賽事，2022年世錦賽辦理混合4人賽，今年在泰國舉行的世錦賽則以混合3人賽登場，採2女1男選手組合，替補1女1男。

中華民國藤球協會今天發布新聞稿表示，混合3人賽部分，台灣這次以亞運女子培訓隊成員潘若慈、陳曉葳、何凡幼搭配男子好手陶秉業、林銘軒組隊，預賽A組首戰擊敗比利時後，不敵地主泰國，以分組第2晉級4強。

台灣隊4強賽遭遇緬甸，雙方纏鬥3局，台灣隊以9比21、22比20、7比21落敗，無緣爭冠，儘管最終和印度並列銅牌，但也締造台灣在世錦賽頂級組賽事首次奪牌紀錄。

D1級（Division 1）3人賽事部分，女子隊力克勁敵印度摘金，男子隊不敵伊朗，以並列銅牌作收，台灣隊本屆世錦賽共進帳1金2銅。

男子隊教練劉昶佑表示，今年世錦賽新增U21及混合賽，比賽時間也有互相衝突，連續應戰對於選手體力負荷較重，但台灣隊仍能挺住壓力與體能的考驗，加上男、女隊各有配置防護員，能即時處理球員身體狀態，配合營養補充品，恢復效果非常良好，最終仍能創下隊史佳績。

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