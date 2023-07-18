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溫網》摔拍罰款25萬台幣！ 喬科維奇創本屆最高單筆紀錄

2023/07/18 07:09

喬科維奇在溫網決賽中，把球拍往網柱砸爛。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕賠了夫人又折兵！喬科維奇（Novak Djokovic）在2023溫布頓網球錦標賽男單決戰衛冕失利，還因為把球拍往網柱砸爛的失控舉動，被大會重罰6100英鎊（約25萬台幣），創下本屆最高單筆罰款紀錄，也導致形象受創。

年僅20歲的西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經史詩般5盤大戰，後來居上扳倒七冠王喬科維奇，首度贏得溫網冠軍。36歲的塞爾維亞老將決勝盤第3局被破發後，情緒失控憤怒地把球拍用力砸向網柱，不但拍子應聲扭曲斷裂，甚至連網柱都稍微受損，除了被主審警告、引來全場噓聲連連，賽後大會還以「濫用球拍」開罰。儘管6100英鎊是今年溫網開出的最大單筆罰款，與喬帥屈居亞軍所獲得的117.5萬英鎊（約4888萬台幣）獎金相比，也不過是九牛一毛。

至少俄國16歲天才少女安德烈耶娃（Mirra Andreeva），女單16強因為兩度摔拍，每次罰款3050英鎊，合計也達6100英鎊。只不過，她第2次是因為滑倒球拍才離手著地，讓這個判決引發爭議，賽後安德烈耶娃也火大拒絕與主審握手。

喬科維奇在溫網決賽中，把球拍往網柱砸爛。（歐新社）

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