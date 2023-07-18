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溫網》艾卡拉茲一戰成名 年底前被看好賺逾12億台幣

2023/07/18 07:09

西班牙年輕球王艾卡拉茲。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪！年僅20歲的西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），首度贏得溫布頓網球錦標賽男單冠軍，不但是公認的「三巨頭」接班人，今年底前更被看好賺逾12億台幣，可說名利雙收。

據英媒《每日郵報》報導，艾卡拉茲強勢崛起，目前仍與父母住在西班牙南部城市一家烤肉店樓上，市價僅17萬英鎊（約707萬）的小公寓裡，流行品牌專家艾德（Nick Ede）評估，由於他扳倒36歲的塞爾維亞傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic），已被視為「Z世代新英雄」，可望在幾個月內，輕鬆賺進3000萬英鎊（約12.5億台幣）。

「艾卡拉茲即將成為世界上最偉大的運動明星之一。憑藉著年輕外表、健美身材和迷人微笑，我認為他是品牌的夢幻大使，從刮鬍刀到西裝，當然還有運動服代言，都將賺進大把鈔票，甚至有機會像柏格（Bjorn Borg）或莎拉波娃（Maria Sharipova）之前那樣推出自己的品牌。」

艾卡拉茲已是當今網壇最熱門的廣告寵兒，與Nike、Rolex、Calvin Klein、Louis Vuitton、BMW 和球拍製造商Babolat 簽下數百萬英鎊的代言約，並獲得西國火腿製造商贊助。專家表示，有些合約可能很快就得重談價碼，而且還會有更多國際企業爭取合作。

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