MLB》前MVP球星唐納森本季二度進IL 洋基教頭坦言情況不太好

洋基唐納森。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊37歲前MVP明星三壘手唐納森（Josh Donaldson）前天在比賽中受傷，如今被放進10天傷病名單，這是唐納森本季第二次進入傷病名單。

唐納森在美國時間上週六和洛磯之戰，他擊出游擊滾地球遭到刺殺，但跑向一壘的過程中不慎拉傷右小腿。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我們將觀察他的傷勢程度，然後再做進一步的處理，但我知道情況不太好。」

請繼續往下閱讀...

根據洋基官網記者霍克（Bryan Hoch），唐納森表示，他被告知右小腿的傷勢是2級+/3級的拉傷，目前沒有歸隊時間表。

唐納森今年季初才因右大腿拉傷缺席2個月，直到美國時間6月2日才歸隊。他本季出賽33場交出「極端數據」，15支安打中有10發全壘打，打擊率僅1成42，上壘率2成25，長打率4成34，整體攻擊指數（OPS）為0.659。

這是唐納森在洋基隊的第2個賽季，他生涯在大聯盟打滾13年，合計出賽1367場，累積276轟、平均打擊率2成62。

洋基隊將拉上大物游擊手培拉薩（Oswald Peraza），他本季在大聯盟出賽13場，共33打數敲7安，打擊率2成12。培拉薩今年在3A出賽45場，交出12轟、28分打點，打擊率2成61的成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法